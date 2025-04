Il Paradiso delle signore si ferma per Pasqua su Rai 1: il cambio di programmazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più amate dagli italiani. Ogni giorno, le puntate delle vicende ambientate in un grande magazzino di Milano collezionano oltre due milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1, confermandosi una delle punte di diamante del servizio pubblico. La storia di Marta e Enrico subirà una significativa trasformazione in occasione delle vacanze pasquali. In dettaglio, Il Paradiso delle signore subirà un cambio di programmazione nella settimana in onda dal 21 al 25 aprile, dove non verranno trasmessi ben due appuntamenti. La soap opera italiana non andrà in onda lunedì 21 aprile in occasione di Pasquetta. Al suo posto verrà mandata in onda una puntata speciale de La volta buona, il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo.

Il Paradiso delle signore non va in onda per il 25 aprile

Ma non è finita qui perché Il Paradiso delle signore non andrà in onda anche per il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Al suo posto la Rai ha deciso di mandare in onda una puntata extralarge de La volta buona. Tutto tornerà alla regolarità dalla settimana successiva quando il cast saluterà i suoi affezionati telespettatori con la puntata di venerdì 2 maggio. Un cambio di programmazione per permettere agli italiani di poter trascorrere le vacanze di Pasqua in pace e non perdere nessun colpo di scena dei loro amati beniamini. Ma cosa succederà nelle prossime puntate dello sceneggiato? Le anticipazioni rivelano che Rosa deciderà di licenziarsi dal grande magazzino per poi firmare un contratto con l’editore che farà di lei la nuova stella del giornalismo italiano.