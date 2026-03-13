Il Paradiso delle Signore si ferma il 23 marzo 2026: perché la puntata di lunedì non va in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore rappresenta da anni uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. La soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta continua a ottenere ascolti molto solidi, soprattutto nella fascia tra le 16:00 e le 17:00 di Rai 1, dove il pubblico segue con costanza le vicende dei protagonisti del grande magazzino milanese.

Proprio per questo motivo, ogni variazione nel palinsesto della rete suscita subito curiosità tra gli spettatori.

Eppure, la programmazione televisiva cambia spesso durante la stagione. A volte succede perché la rete decide di dare spazio all’attualità, oppure a eventi informativi che richiedono una copertura speciale. Ed è esattamente ciò che accadrà lunedì 23 marzo 2026, quando la puntata della soap non andrà in onda nel suo consueto orario pomeridiano.

Molti telespettatori si stanno chiedendo cosa succederà e soprattutto quando tornerà la serie su Rai 1.

Scopriamo insieme perché Il Paradiso delle Signore si ferma il 23 marzo, quando tornerà in programmazione e cosa accadrà nei nuovi episodi.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda il 23 marzo: i motivi del cambio programmazione Rai

Il cambio programmazione Rai 1 di lunedì 23 marzo coinvolge direttamente Il Paradiso delle Signore 10 che salterà l’appuntamento previsto nel pomeriggio.

La rete ammiraglia della Rai ha infatti deciso di dedicare gran parte della giornata alla copertura dei risultati del Referendum Giustizia 2026. Per questo motivo andrà in onda uno speciale del Tg1, pensato per seguire in diretta lo spoglio e commentare i dati del voto espresso dagli italiani.

La diretta inizierà dalle ore 15:00 e proseguirà per buona parte del pomeriggio. Durante lo speciale verranno trasmessi collegamenti con diverse città italiane, mentre i giornalisti del Tg1 analizzeranno l’andamento dello scrutinio. Inoltre verranno commentati i primi risultati, così come le eventuali reazioni del mondo politico.

Di conseguenza, lo spazio televisivo solitamente occupato dalla soap subirà una modifica. L’appuntamento con la puntata de Il Paradiso delle Signore, previsto dalle 16:10 alle 17:00 circa, non verrà trasmesso nella giornata di lunedì 23 marzo 2026.

La variazione riguarda esclusivamente questa data.

Quando torna la soap: cambio programmazione Rai 1 e nuovo appuntamento

Dopo lo stop della puntata del 23 marzo, Il Paradiso delle Signoretornerà regolarmente in onda da martedì 24 marzo 2026.

L’orario rimarrà lo stesso di sempre, cioè alle 16:10 su Rai 1, mentre la messa in onda continuerà dal martedì al venerdì senza ulteriori modifiche. Dunque si tratta soltanto di una pausa di un giorno.

Un cambiamento che capita spesso nel palinsesto televisivo, soprattutto quando la rete deve seguire eventi di grande interesse pubblico. In questi casi la Rai modifica temporaneamente la programmazione per dare spazio a speciali informativi o dirette dedicate all’attualità.

Per i fan della soap, quindi, non ci saranno conseguenze sulla continuità della storia. Gli episodi torneranno già dal giorno successivo e continueranno a raccontare la vita quotidiana dei dipendenti e dei clienti del grande magazzino milanese.

Nel frattempo cresce l’attenzione del pubblico verso le prossime puntate. Le anticipazioni, infatti, rivelano sviluppi importanti per diversi personaggi della serie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 24 al 27 marzo: Marina non è incinta

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 24 al 27 marzo su Rai 1, annunciano alcune novità che riguardano soprattutto la storia tra Matteo Portelli e Marina Valli.

Nei prossimi giorni Matteo avrà finalmente la possibilità di parlare con Marina per chiarire la situazione legata alla presunta gravidanza. La ragazza, infatti, deciderà di sottoporsi a nuovi accertamenti medici, così da capire con precisione cosa sta accadendo.

Dopo le visite e gli esami, emergerà una verità inattesa. Marina scoprirà di non essere realmente incinta.

Matteo tirerà un sospiro di sollievo, poiché la possibilità di diventare padre lo aveva messo molto in difficoltà. Il contabile del Paradiso sa infatti di non provare sentimenti profondi per l’attrice e teme che una situazione del genere possa complicare ulteriormente la sua vita.

Nel frattempo anche Johnny si troverà davanti a una scelta delicata. Il ragazzo capirà che il suo sentimento nei confronti di Irene, capocommessa del negozio, non è ricambiato. Per questo motivo prenderà una decisione sofferta ma lucida.

Johnny deciderà di allontanarsi da Irene, perché preferisce evitare di continuare a soffrire per una relazione che non può avere un futuro.

Durante la settimana continueranno anche le vicende delle Veneri del Paradiso, mentre all’interno del grande magazzino proseguiranno le dinamiche tra colleghi e amici.