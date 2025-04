Il Paradiso delle signore saluta il pubblico: ecco cosa lo sostituirà su Rai 1

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore è tra le serie tv più amate dal pubblico italiano. Ogni giorno le vicende ambientate in un grande magazzino registrano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Rai 1. Un grande successo tutto made in Italy, che ha visto la partecipazione di alcuni importanti attori come Alessandro Tersigni, Chiara Russo, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Tra poche puntate Il Paradiso delle signore saluterà il suo pubblico dopo aver registrato una stagione di grande successo in televisione. La nona stagione ha superato di gran lunga le aspettative nonostante un’assenza importante come quella di Vittorio Conti interpretato da Alessandro Tersigni. Salvo cambi di programmazione all’ultimo minuto, il finale di stagione della soap opera è previsto per la settimana in onda dal 29 aprile al 2 maggio sui teleschermi di Rai 1.

Il Paradiso delle signore chiude il 2 maggio: dal 5 maggio arriva Ritorno a Las Sabinas su Rai 1

L’ultima puntata de Il Paradiso delle signore andrà in onda il prossimo venerdì 2 maggio sui teleschermi di Rai 1. Un finale di stagione denso di novità ed emozioni per il pubblico italiano. Marcello Barbieri sarà l’assoluto protagonista, visto che apparirà diviso tra Adelaide tornata a Milano e Rosa, la giornalista che ha dimostrato di nutrire un interesse per lui. Ma non solo perché grande attenzione sarà focalizzata sul futuro della storia d’amore tra Enrico e Marta dopo che quest’ultima gli rivelerà di non poter avere dei bambini. Dal prossimo 5 maggio la Rai ha deciso di trasmettere Ritorno a Las Sabinas, una nuova soap opera composta da solo una stagione che avrà il compito di contrastare la concorrenza delle serie tv turche trasmesse su Canale 5.