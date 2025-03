Il Paradiso delle signore puntate dal 31 marzo al 4 aprile: Adelaide peggiora, Enrico parte per l’America?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma prossimamente su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera raccontano che Adelaide prenderà una decisione su un’importante operazione al cuore dopo essersi consultata con la famiglia. La contessa deciderà di andarsene e per questo farà un importante regalo alla figlia. La donna inoltre chiederà ad Enrico di prendersi cura di Marta qualora non dovesse più tornare. Purtroppo la partenza di Adelaide verrà meno quando accuserà un nuovo peggioramento delle sue condizioni di salute. Per questo motivo, sarà necessario un medico che possa operarla il prima possibile. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Lea farà il suo ritorno a Milano. La donna confiderà ad Enrico di aver nascosto Anita in un luogo sicuro in seguito all’arrivo di alcune minacce. Il medico condividerà con Marta le sue preoccupazioni.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Enrico in procinto per partire per l’America

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 31 marzo al 4 aprile su Rai 1 rivelano che Enrico sarà in procinto di partire per l’America insieme ad Anita e Lea se non accadesse l’imprevisto. Il dottore riceverà una telefonata urgente da Villa Guarnieri, informandolo che Adelaide ha avuto un malore improvviso. Il medico annullerà la sua partenza per aiutare la contessa. Nel frattempo, Matteo e Odile appariranno sempre più complici. I due giovani incontreranno il produttore cinematografico Guido Castelli, che metterà gli occhi addosso alla figlia di Adelaide. Ma quest’ultima chiarirà i suoi sentimenti con Guido, che non rinuncerà a corteggiarla. L’uomo indagherà sul rapporto tra la ragazza e Matteo.