Il Paradiso delle signore puntate al 29 novembre, una sorpresa

Irene affronterà Matteo, Clara dovrà affrontare una sorpresa. Jerome la inviterà a trascorrere con lui le feste natalizie in Francia, l’idea è di presentarla alla famiglia.

Il Paradiso, trame al al 29 novembre Marcello chiuderà ogni rapporto con suo fratello

Il Paradiso delle Signore nelle puntate programmate dal 25 al 29 novembre su Rai 1 mostrano Agata svelare alle altre veneri la verità sulla rottura tra Maria e Matteo. Irene non sarà contenta e affronterà il contabile del negozio Matteo che, se ne andrà da Milano. Jerome sorprenderà Clara perché vorrà rendere ufficiale la loro storia d’amore.

L’allenatore francese chiederà alla giovane di passare il periodo delle feste natalizie assieme. Matteo affronterà i Puglisi e dovrà accettare che Maria non le darà una seconda chance. Il contabile lascerà Milano e inizierà una nuova vita.

Agata svelerà alle altre veneri la verità sulla fine della relazione tra Matteo e Maria

Irene affronterà faccia a faccia Matteo, delusa per la sua amica Maria mentendole in merito al caso della truffa Hofer. Clara si ritroverà con una proposta inaspettata da parte di Jerome. Egli, per rendere ufficiale la loro relazione, e proporrà di passare insieme le feste natalizie in Francia, per presentarla ai suoi familiari.

Umberto dovrà gestire una difficilissima situazione economica: il commendatore ha bisogno urgente di soldi con cui fare fronte alla crisi della sua banca. Chiederà aiuto a Tancredi, proponendogli un nuovo accordo che lo farà diventare socio di maggioranza della Galleria Milano Moda.

Umberto aveva affrontato il caso Hofer con sua figlia Marta

La donna troncherà ogni rapporto con suo padre Umberto, lascerà anche villa Guarnieri.

Marta voleva licenziarsi dalla Galleria Milano Moda, accettando un nuovo incarico all’interno del Paradiso, ritrovandosi a collaborare al fianco di Marcello Barbieri, nemico di suo padre.