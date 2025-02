Il Paradiso delle signore puntate 3-7 marzo: Enrico preoccupato per Adelaide, Rosa sconvolta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 3 al 7 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che Marcello prometterà a Rosa di non mettere più lingua nei rapporti con Tancredi. Enrico, invece, apparirà preoccupato per le condizioni di salute di Adelaide dopo aver letto la sua cartella clinica. Umberto a questo punto metterà sulle tracce della contessa un investigatore per avvisarla del pericolo di morte. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Agata sarà alla ricerca dell’uomo misterioso che le ha regalato un libro. Delia proporrà a Botteri di realizzare alcune acconciature da abbinare ai vestiti in occasione del servizio di presentazione della nuova collezione per il grande magazzino. Rosa, intanto, si avvicinerà a Tancredi dopo una rivelazione scioccante.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Tancredi sconvolge Rosa rivelandole tutta la verità

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 marzo, Umberto inviterà Odile e Marta per raccontarle la verità sulle condizioni di Adelaide. Ma ecco arrivare una sorpresa. Delia, intanto, si presenterà con la prima acconciatura da abbinare all’abito di Botteri che rimarrà colpito. Tancredi dirà a Rosa tutta la verità sulla storia d’amore con Matilde, lasciandole la libertà di scelta se pubblicare o no la notizia che è stato lui ad incendiare il mobilificio Frigerio. Mimmo, invece, confiderà ad Agata di averle regalato il libro. Ma la rivelazione non sarà presa bene dalla venere. Rosa, intanto, farà delle domande scomode a Tancredi scoprendo altre verità che non si aspettava affatto. Umberto scoprirà il luogo dove potrebbe essere nascosta Adelaide. Infine Mirella chiederà a Matteo di accompagnare Michelino a Bologna per la serata dello Zecchino D’oro.