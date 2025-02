Il Paradiso delle signore, puntate 17-21 febbraio: Marcello triste per Adelaide, Lea incontra Marta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore continuerà ad emozionare il pubblico da casa anche nel corso delle puntate trasmesse dal 17 al 21 febbraio in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni dello sceneggiato italiano raccontano che sulla contessa Adelaide calerà il silenzio. Il pubblico non avrà più notizie della fidanzata di Marcello in seguito alla sua partenza urgente per Londra. La nobildonna infatti si recherà in Gran Bretagna per sottoporsi ad alcune cure moderne per risolvere il suo problema al cuore. Marcello sarà particolarmente preoccupato per l’assenza di notizie su Adelaide. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che il direttore del grande magazzino non condividere nemmeno la scelta di Rosa di lavorare a tempo pieno insieme a Tancredi per la pubblicazione di alcuni pezzi di giornale. Roberto e Marcello temeranno possibili conseguenze sulla venere.

Il Paradiso delle signore puntate 17-21 febbraio: Lea si reca da Marta

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 17 al 21 febbraio su Rai 1, Lea andrà a trovare Marta per parlare di sua nipote Anita. La donna la vorrà informare dei motivi che hanno spinto la figlia di Enrico a comportarsi in modo freddo con lei. Una chiacchierata che non farà che aumentare ancor di più i sospetti di Marta nei confronti di Lea. Marta sentirà il bisogno di confidarsi con suo padre Umberto, al quale confiderà di nutrire dei dubbi sulla cognata di Enrico. Per questo motivo, il commendatore deciderà di indagare personalmente sulla vicenda. La soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:00 in prima visione su Rai 1 oppure in diretta streaming sulla piattaforma gratuita RaiPlay.