Il Paradiso delle signore novembre: Marta si scontra con il padre

Ecco per voi Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni di novembre. Marta non sopporterà la crudeltà del papà e i due si scontreranno. Una feroce lite coinvolgerà Umberto Guarnieri e la figlia Marta, in seguito della truffa Hofer

Il Paradiso delle signore 9 a novembre su Rai 1

Marta Guarnieri si scontrerà con suo padre Umberto. La giovane non sopporterà il comportamento perfido e crudele dell’uomo sul caso Hofer. Tra i due ci sarà un acceso scontro. Marta e suo padre saranno al centro dei nuovi episodi trasmessi a novembre su Rai 1.

Marcello, infatti, scoprirà tutta la verità sul caso Hofer e il ricatto di Umberto ai danni di suo fratello Matteo Portelli e deciderà di vendicarsi. Il commendatore dovrà pagare le sue viscide azioni, arrivando a una denuncia.

Umberto in allerta parlerà con sua figlia e le racconterà la verità

Marta sarà sconvolta dalla crudeltà del padre e i due si scontreranno. La donna non accetterà che il padre sia riuscito a fare del male in tal modo a Marcello e alla zia Adelaide. Non solo egli è arrivato a ricattare Matteo tenendolo al muro per la grave malattia di sua mamma che aveva bisogno di un urgente trapianto di fegato.

Marcello verrò truffato dal commendatore Guarnieri. Grazie al facoltoso imprenditore tedesco Hofer, Umberto, Barbieri credeva di essere coinvolto in un vantaggioso affare. Matteo, complice di Umberto, aveva convinto suo fratello a concludere con Hofer, pur sapendo che si trattava di una truffa.