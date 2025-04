Il Paradiso delle signore colpito da un nuovo lutto: morta Valentina Tomada

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovo lutto nel mondo dello spettacolo italiano ma sopratutto nel cast de Il Paradiso delle signore, popolare soap opera dei teleschermi di Rai 1. Dopo le morti di Pietro Genuardi e Andrea Savorelli, il pubblico ha appreso la notizia del decesso prematuro di Valentina Tomada. La donna aveva interpretato Palma Rizzo per una stagione della soap opera. Ad annunciare per prima la triste novità è stata Emanuela Grimalda, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram. Nel messaggio si leggono le seguenti parole: “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…“. A corredo delle parole, Emanuela Grimalda ha pubblicato una foto della defunta attrice. Neanche a dirlo, la novità ha fatto il giro della rete ed ha colpito i fan de Il Paradiso delle signore che piangono un’altra perdita in così poco tempo.

Il Paradiso delle signore piange la perdita di Valentina Tomada a poche ore dalla scomparsa di Andrea Savorelli

Il Paradiso delle signore piange la perdita di un’altra sua protagonista. Dopo la triste dipartita di Andrea Savorelli a soli 30 anni, Emanuela Grimalda ha annunciato sui social la morte di Valentina Tomada, che ha fatto parte del cast della soap opera per una stagione. La donna aveva lavorato a stretto contatto con Pietro Genuardi, il quale è deceduto solo poche settimane fa per le conseguenze di una grave leucemia. Al momento sono ancora ignote le cause della morte dell’attrice. Nel frattempo in rete, i fan stanno scrivendo dei messaggi di condoglianze alla famiglia di Valentina Tomada. Un utente in particolare ha scritto le seguenti parole: “E’ la terza persona che muore… nel giro di poco …che ha partecipato alla soap opera”. Un periodo davvero nero per lo sceneggiato campione di ascolti di Rai 1.