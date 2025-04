Il Paradiso delle signore colpito da un grave lutto: morto l’attore Andrea Savorelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore è stato colpito da un nuovo grave lutto. Il cast della nota soap opera italiana perde un altro suo protagonista dopo la morte prematura di Pietro Genuardi, avvenuta quasi un mese fa. In queste ultime ore è arrivata la notizia della prematura scomparsa di Andrea Savorelli, che nella soap opera italiana aveva dato il volto a Pietro Conti. Ad annunciare la drammatica dipartita è stata la sorella del giovane attore attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Alessandra scrive le seguenti parole in onore di suo fratello: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”. La famiglia dell’attore de Il Paradiso delle signore ha annunciato la notizia solo un mese dopo dalla triste dipartita. Al momento sono ancora ignote le cause della fine prematura del ragazzo.

Il mondo dello spettacolo italiano piange la morte di un altro attore a distanza di pochi giorni della morte di Antonello Fassari, attore romano morto all’età di 72 anni per le conseguenze di una grave malattia. La sorella di Andrea Savorelli ha annunciato la morte di suo fratello attraverso un post su Instagram. Andrea Savorelli era famoso in Italia per aver preso parte ad una stagione de Il Paradiso delle signore nei panni di Pietro Conti e avuto un piccolo ruolo in Doc-Nelle tue mani, fiction campione di ascolti di Rai 1 con Luca Argentero. Neanche a dirlo, i fan della nota soap opera sono rimasti senza parole visto che è il secondo lutto che lì colpisce dopo l’addio di Pietro Genuardi.