I Cesaroni tornano su Canale 5: Claudio Amendola annuncia l’inizio delle riprese

Rumors degli ultimi tempi sul ritorno dei Cesaroni in tv sta diventando realtà. A quanto sembra le riprese dovrebbero già iniziare a novembre con Claudio Amendola che tornerà a vestire i panni di Giulio ovvero il capofamiglia. La famiglia più famosa della Garbatella, il quartiere romano dove abitano i Cesaroni tornerà sul piccolo schermo nell’autunno 2025. Ormai le voci sul reboot dell’amatissima serie tv si rincorrevano già da tempo ma ore i fan di Giulio e degli altri personaggi possono tirare un sospiro di sollievo. Sul set non ci saranno Elva e Lucia interpretate rispettivamente da Alessandra Mastronardi e Elena Sofia Ricci, che avevano detto addio alla fiction di Canale 5 nel finale della sesta stagione. I due personaggi si erano trasferiti a New York: Lucia aveva raggiunto Eva nella Grande Mela in evidente difficoltà ad adattarsi da madre single.

Claudio Amendola annuncia il ritorno dei Cesaroni su Canale 5

Oltre a Claudio Amendola ritroveremo Antonello Fassari che già a gennaio aveva parlato del ritorno dei Cesaroni nel ruolo di Cesare, il fratello di Giulio e proprietario della bottiglieria del quartiere. Un punto di ritrovo per molti personaggi tra cui Ezio Masetti, amico di vecchia data dei due fratelli che tornerà nella settima stagione. Resta invece incerta la presenza di Matteo Branciamore nei panni di Marco, figlio di Giulio e fratellastro di Eva. Lo scorso anno l’attore era apparso nella serie tv Eppure cadiamo felici, distribuita su Rai Play. A dare l’annuncio del ritorno della fiction su Canale 5 è stato Claudio Amendola durante il festival di Benevento. L’attore ha annunciato il ritorno a novembre sul set per prendere parte alle nuove puntate della nota serie tv.