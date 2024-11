Il Paradiso delle signore anticipazioni: un personaggio amatissimo lascia la soap, pubblico sotto choc

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano che nelle prossime puntate in onda su Rai 1 assisteremo all’uscita di scena di un personaggio amatissimo dal pubblico italiano. Stiamo parlando di Pietro Genuardi, l’amato armando Ferraris del grande magazzino. A dare l’annuncio è stato lo stesso attore che ha rivelato di essere costretto a lasciare Il Paradiso delle signore per una grave malattia del sangue. Pietro Genuardi ha pubblicato un lungo post su Instagram dove ha spiegato che dovrà assentarsi per un lungo periodo di cure che terminerà con un trapianto di midollo. A tal proposito, l’attore ha raccontato di essere sparito dal radar per sottoporsi ai cicli di chemioterapia come da protocollo dopo aver partecipato all’inaugurazione della mostra dedicata alla saop opera di Rai. Al momento, l’uomo è sempre in tv ma a breve non apparirà più in onda.

Pietro Genuardi de Il Paradiso delle signore

Pietro Genuardi (Armando Ferraris) abbandona Il Paradiso delle signore

Pietro Genuardi abbandonerà Il Paradiso delle signore a causa di una grave malattia al sangue che l’ha di recente colpito. Neanche a dirlo, la rivelazione ha sconvolto i fan della nota serie tv italiana. Molti i commenti di sostegno per l’attore che aveva trovato la rinascita lavorativa grazie al ruolo di Armando Ferraris nella soap opera. L’attore su Instagram ha voluto ringraziare proprio i colleghi della soap opera che gli sono stati vicinissimi in questo momento buio ma che spera gli diano la giusta energia per farlo tornare a lavoro più forte di prima. L’uomo ha concluso ringraziando il reparto oncoematologia dell’Umberto I di Roma che si sono presi cura di lui prima che la malattia diventasse incurabile.