Il Paradiso delle signore anticipazioni: scoppia la passione tra Enrico e Marta

Diversi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che Adelaide aiuterà Marta a realizzare il suo sogno. La contessa cercherà un’abitazione adatta a sua nipote in quel di Milano. Marta apparirà entusiasta di reiniziare un nuovo capitolo della sua vita. Per questo motivo, la figlia di Umberto deciderà di invitare immediatamente Enrico, il magazziniere che ha conquistato il suo cuore per mostrargli il nuovo appartamento. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si evince che i due personaggi della soap opera saranno i protagonisti di un lungo faccia a faccia. Così Enrico e Marta tireranno fuori tutti il rancore grazie ad alcune rivelazioni in un incontro che terminerà un momento d’intimità.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Odile e Matteo si avvicinano

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, Marta e Enrico verranno travolti dalla passione. I due faranno per la prima volta l’amore nonostante le incomprensioni. Ma ci saranno novità anche per gli altri protagonisti dell’atelier milanese. In particolare, il rapporto tra Odile e Matteo si intensificherà. La figlia di Adelaide mostrerà dei sensi di colpa per averlo travolto involontariamente con la sua auto. Il fratello di Marcello si avvicinerà notevolmente alla ragazza in seguito alla sua dimissione dall’ospedale dove era stato sottoposto ad una delicata operazione per l’asportazione della milza. Ci saranno novità anche per Alfredo e Clara. Il ragazzo riuscirà a rivelare alla venere di essere innamorato di lei. Clara apparirà talmente sconvolta da scappare via dall’incontro con Perico, lasciandolo solo.