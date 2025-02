Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 3 al 7 marzo: Tancredi sconvolge Rosa con una rivelazione

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 3 al 7 marzo in prima visione tv. Le anticipazioni della soap opera di Rai 1 rivelano che Marcello chiederà a Rosa di non intromettersi più nelle sue questioni con Tancredi. Intanto Enrico capirà che la salute della contessa Adelaide è molto in pericolo dopo aver letto la sua cartella clinica. Per questo motivo, Umberto incaricherà un investigatore per trovare la cognata al più presto. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Agata cercherà quell’uomo misterioso che gli ha regalato un libro mentre Delia si proporrà per pettinare le veneri in occasione del servizio fotografico. Infine Tancredi farà una proposta a Rosa, tanto che i due si avvicineranno sempre di più.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Rosa scopre che Tancredi ha appiccato il fuoco al mobilificio Frigerio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 3 al 7 marzo su Rai 1 rivelano che Umberto racconterà la verità su Adelaide ad Odile e Marta se non arrivasse uno strano telegramma. Botteri, invece, rimarrà colpito dalla bravura di Delia nell’abbinare le acconciature agli abiti. Tancredi racconterà a Rosa tutta la verità su Matilde. La giornalista apprenderà che era stato il cugino di Adelaide ad appiccare il fuoco al mobilificio Frigerio. Mimmo, intanto, confiderà ad Agata di essere la persona che gli ha regalato il libro mentre Rosa entrerà in crisi a causa della rivelazione choc di Tancredi. La giornalista sconvolta scoprirà che anche Vittorio era al corrente della colpevolezza di Sant’Erasmo nell’incendio avvenuto al mobilificio del suocero. Infine Umberto troverà una pista per rintracciare Adelaide.