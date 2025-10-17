Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 27 al 31 ottobre: Marcello annulla le nozze e scappa con Rosa

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 27 al 31 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Adelaide rimarrà pietrificata dalla decisione di Marcello di rimandare le nozze. Tutti i famigliari si stringeranno intorno alla contessa, dilaniata dal dolore. Intanto la notizia giungerà al magazzino dove Roberto dovrà tenere a bada i giornalisti curiosi. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che l’annullamento delle nozze sarà d’intralcio anche per i piani di Greta e Ettore. Intanto Caterina rischierà di perdere la foto del suo amato fidanzato. Enrico scoprirà che esiste una nuova cura per ripristinare la funzione della mano al 100% mentre Marcello farà perdere le proprie tracce. Umberto sarà sicuro di conoscere la ragione del passo indietro del capo del grande magazzino.

Il Paradiso delle signore nuove puntate: Marcello prende una decisione insieme a Rosa

Nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 27 al 31 ottobre su Rai 1, Matteo e Mirella si metteranno in contatto con Rosa. Marcello, invece, farà ritorno a Villa Guarnieri consegnando i documenti per la gestione del patrimonio famigliare a Umberto. Caterina mostrerà alle veneri le foto del fidanzato. Roberto a questo punto scoprirà che l’uomo è una vecchia conoscenza del grande magazzino. Johnny e Mimmo, invece, si scambieranno confidenze in tema amoroso. Rosa e Marcello avranno un incontro chiarificatore. L’uomo annuncerà poi a Roberto di aver intenzione di dimettersi. Alla fine, Marcello prenderà una decisione insieme a Rosa.