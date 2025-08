Il Paradiso delle Signore 10: Adelaide lascia Marcello?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore si prepara a riconquistare il prime time italiano, forte di una narrazione sempre più avvincente che tiene incollati milioni di spettatori Rai. Le anticipazioni relative alla decima stagione promettono sviluppi clamorosi, soprattutto a Villa Guarnieri, dove si profila all’orizzonte una vera e propria tempesta emotiva per Adelaide. L’attesa per i nuovi episodi, in onda da settembre, è in continua crescita. Il finale della nona stagione aveva infatti lasciato in sospeso diversi fili narrativi, alimentando la curiosità del pubblico. La nuova stagione ripartirà proprio da quei nodi da sciogliere, ma non mancheranno colpi di scena inediti e inattesi. Le prime indiscrezioni rivelano che alcuni volti noti della serie usciranno di scena, mentre nuovi personaggi faranno il loro ingresso, portando con sé cambiamenti radicali nelle dinamiche del Paradiso. Particolarmente attesa è l’evoluzione della trama che riguarda Adelaide. Dopo la parziale serenità raggiunta con Marcello – con cui aveva finalmente deciso di vivere alla luce del sole il loro legame – qualcosa di imprevisto è destinato a rimettere tutto in discussione. Una svolta che nessuno si sarebbe aspettato, tanto da ribaltare quanto costruito finora nella vita della contessa.

Il Paradiso delle Signore 10: ecco cosa attende Adelaide

Vanessa Gravina si appresta a dare un nuovo volto sentimentale alla contessa Adelaide, che nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore sarà protagonista di un’inaspettata evoluzione amorosa. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, la nobildonna si lascerà alle spalle il legame con Marcello per avvicinarsi a un nuovo volto maschile: Fulvio Rinaldi. Fulvio è un personaggio inedito, descritto come un ex imprenditore ora impiegato come magazziniere, che farà il suo debutto nella fiction con una presenza energica e determinante. A interpretarlo sarà Simone Montedoro, già noto al pubblico per il ruolo in Don Matteo. “Un nuovo amore dopo la scelta di Marcello di partire per Bologna con Rosa, tornata in città con nuove energie e pronta a riaccendere tensioni”, si legge tra le righe delle anticipazioni. E la stessa Vanessa Gravina (Valentina Guarnieri) ha dichiarato a La Vita in Diretta: “Anche quest’anno ne vedremo delle belle; il mio personaggio inizia la stagione in un clima di leggerezza… Diciamo che dopo una giornata di sole arriva la tempesta”, lasciando intuire che le tensioni non mancheranno. La relazione tra Adelaide e Marcello, dunque, sembra destinata a naufragare. La distanza dei due potrebbe farsi sentire sempre di più, rendendo incerto il futuro di una delle coppie più discusse della serie. Del resto, già nelle precedenti stagioni era chiaro che tra Rosa e Marcello ci fosse del tenero, un’attrazione latente esternatasi in un appassionante bacio tra i due giovani nell’ultima stagione andata in onda. L’arrivo di Fulvio renderà tutto più complicato. Nel frattempo, la contessa continuerà a convivere con un pesante segreto riguardante la paternità di Odile, custodito insieme a Umberto Guarnieri. Ma la verità è una bomba a orologeria: prima o poi, verrà a galla, e promette di sconvolgere nuovamente gli equilibri di Villa Guarnieri. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore si preannuncia così piena di sorprese, tra nuove entrate e svolte narrative. I telespettatori sono pronti a farsi travolgere ancora una volta dalle passioni e dai misteri della fiction più seguita del daytime italiano su Rai1!