Cambio palinsesto oggi 11 settembre: La Volta Buona finisce prima, Il Paradiso delle Signore non cambia orario

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La puntata di La Volta Buona di oggi, venerdì 11 settembre 2026, non seguirà la consueta durata. Il programma di Caterina Balivo, che normalmente accompagna il pubblico di Rai 1 dalle 14 alle 16, chiuderà con largo anticipo per lasciare spazio a una variazione di palinsesto decisa dalla rete.

A questo punto è inevitabile chiedersi: perché la puntata è più breve? Cosa andrà in onda al posto della Balivo? E cosa succederà al Paradiso delle Signore, che segue abitualmente il programma?

La puntata ridotta: La Volta Buona chiude alle 14.35 per lo Speciale Tg1

Oggi La Volta Buona andrà in onda regolarmente alle 14, ma si fermerà alle 14.35, con una puntata in formato ridotto. La scelta è legata allo Speciale Tg1 dedicato alla ricorrenza dell’11 settembre 2001, una data che ha segnato la storia contemporanea con il tragico attentato alle Torri Gemelle di New York. Rai 1 ha deciso di dedicare uno spazio speciale al ricordo dell’evento, a 25 anni di distanza, con approfondimenti, testimonianze e analisi. Per questo motivo, la Balivo cederà la linea in anticipo, permettendo al Tg1 di aprire la programmazione straordinaria del pomeriggio.

Cosa vedremo nella mini puntata: possibile omaggio a Emma Bonino

Non ci sono anticipazioni ufficiali sui contenuti della versione ridotta di oggi, ma è possibile che Caterina Balivo dedichi un momento alla figura di Emma Bonino, scomparsa proprio l’11 settembre dopo una lunga battaglia contro la malattia.

La conduttrice potrebbe scegliere di ricordarla insieme ai suoi ospiti, inserendo un breve spazio di riflessione prima di lasciare la linea al Tg1. La puntata, pur breve, manterrà il tono del salotto pomeridiano, con un’apertura regolare e una chiusura anticipata per rispettare la programmazione speciale.

Il Paradiso delle Signore resta al suo posto: oggi in onda alle 16

Il cambio di palinsesto riguarda solo La Volta Buona. Dopo lo Speciale Tg1, Il Paradiso delle Signore andrà in onda regolarmente alle 16, senza modifiche alla durata o ai contenuti. La Volta Buona tornerà invece alla sua normale collocazione lunedì 14 settembre, riprendendo il consueto orario 14‑16 e inaugurando la seconda settimana della nuova stagione.