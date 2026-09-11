Chicago Med 12: quando va in onda su Italia 1 e le anticipazioni della nuova stagione

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La dodicesima stagione di Chicago Med è pronta a riaprire le porte del Gaffney Chicago Medical Center con nuovi casi, nuovi equilibri e alcune assenze che cambieranno la dinamica del pronto soccorso. Negli Stati Uniti il debutto è fissato per il 7 ottobre 2026, mentre in Italia bisognerà attendere ancora qualche mese.

A questo punto è inevitabile chiedersi: quando arriverà Chicago Med 12 su Italia 1 o Sky? Chi non tornerà nel cast? E quale sarà la trama della première che apre la stagione?

Quando esce Chicago Med 12 in Italia: tra dicembre 2026 e inizio 2027

La nuova stagione debutterà negli USA il 7 ottobre 2026 sulla NBC. Per l’Italia, la finestra di uscita è prevista tra dicembre 2026 e i primi mesi del 2027, con messa in onda su Sky (come da tradizione delle ultime stagioni) e successiva disponibilità su Italia 1 in chiaro. La data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la programmazione italiana segue solitamente un ritardo di 2‑4 mesi rispetto alla première americana. Dunque, salvo cambi di palinsesto, Chicago Med 12 potrebbe arrivare su Italia 1 tra marzo e aprile 2027, dopo il passaggio pay su Sky.

Anticipazioni: chi manca e quali equilibri cambiano al Gaffney

La stagione 12 si apre con una novità importante: Caitlin Lenox sarà assente per buona parte degli episodi iniziali. Una scelta narrativa che modificherà gli equilibri del pronto soccorso e costringerà gli altri medici a riorganizzare ruoli e responsabilità. Non è l’unica assenza: Maggie Lockwood non dovrebbe tornare nella dodicesima stagione, lasciando un vuoto significativo nel team infermieristico.

Sul fronte dei protagonisti, Sharon Goodwin dovrà affrontare una situazione complessa che mette a rischio la sua posizione all’interno dell’ospedale. Intanto Hannah Asher e Dean Archer vivono una nuova quotidianità dopo la nascita della piccola Mabel: trovare un equilibrio tra lavoro e vita familiare sarà una delle sfide centrali dei primi episodi.

Trama della première: una sparatoria durante un matrimonio sconvolge il Gaffney

La stagione si apre con un episodio ad alta tensione. La première di Chicago Med 12 porterà subito medici e infermieri nel cuore di un’emergenza: una sparatoria avvenuta durante un matrimonio provoca numerosi feriti e costringe il personale del Gaffney a intervenire in condizioni critiche.

L’evento drammatico diventa il motore narrativo dell’intera puntata, mettendo alla prova il team e introducendo i nuovi equilibri della stagione. Tra assenze, ruoli da ridefinire e casi medici complessi, la dodicesima stagione promette un ritorno carico di tensione, emozioni e scelte difficili.