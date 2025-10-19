Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 20 al 24 ottobre: Rosa dimessa dall’ospedale, Marcello in difficoltà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse emozioni si vivranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 20 al 24 ottobre in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera italiana rivelano che Adelaide cercherà di coinvolgere Marcello nei preparativi di nozze ma lui avrà la testa da un’altra parte. Umberto disapproverà le intenzioni di Odile di assumere Greta alla Galleria Milano Moda. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Johnny sarà assunto in caffetteria mentre Rosa tornerà al grande magazzino dopo essere stata rilasciata dall’ospedale. Il suo stalker Rodolfo Sacchi verrà portato in carcere ma Rosa apparirà sempre triste, non riuscendo a non pensare al bacio che si è scambiata con Marcello. Paola, la moglie dello stalker vittima anche lei di violenze deciderà d’incontrare la giornalista.

Il Paradiso delle signore puntate 20-24 ottobre: Rosa chiede un confronto a Marcello

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 20 al 24 ottobre in prima visione su Rai 1, Marina giungerà al grande magazzino per scegliere il vestito adatto per le nozze di Adelaide. Matteo, invece, lavorerà al musicarello. Il monsignor Giglio darà la benedizione ai futuri sposi. In questa circostanza, Umberto provocherà Marcello contribuendo ad alimentare i dubbi che lo tormentano. Odile, intanto, chiederà a Greta di diventare la stilista della Galleria Milano Moda. Irene si metterà alla ricerca di una nuova venere in seguito alla partenza di Elvira per Sanremo con Salvatore e Andrea. Fulvio, intanto, scoprirà che Caterina gli ha detto una bugia mentre Delia temerà che Botteri ci sia rimasto male dopo aver scoperto che si è recata alla sfilata degli Ambrosini da sola. Infine Rosa chiederà di avere un incontro con Marcello.