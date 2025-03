Il Paradiso delle signore, anticipazioni dal 17 al 21 marzo: Botteri riduce in mille pezzi il suo abito, Delia soffre

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma dal 17 al 21 marzo su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera rivelano che il capo della nuova collezione della Galleria Milano Moda verrà esposto in vetrina. L’abito dimostrerà di essere identico a quello realizzato da Botteri per Il Paradiso delle signore. Lo stilista andrà quindi su tutte le furie e inveirà contro Giulia. Anche le veneri saranno molto preoccupate mentre Marta correrà a chiedere una spiegazione ad Odile e Rosa, che si preparerà ad affrontare Tancredi. Ma l’uomo negherà di essere coinvolto in questo caso di spionaggio di moda. Intanto Botteri rimarrà solo al grande magazzino in preda alla disperazione più nera. In un momento d’ira, Gianlorenzo prenderà le forbici e ridurrà in mille pezzi l’abito che aveva realizzato con grande passione e dedizione.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 17-21 marzo: Delia soffre per Botteri

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in onda dal 17 al 21 marzo rivelano che Delia nascosta dietro la porta soffrirà per l’uomo che ama. Dopo il brutto colpo inferto dalla Galleria Milano Moda, il grande magazzino discuterà se presentare l’abito oppure no. Tutto questo permetterà a Delia e Botteri di riavvicinarsi nuovamente. Marcello, intanto, minaccerà Tancredi per la questione dell’abito plagiato, sicuro di acciuffare prima o poi la talpa. Marta, invece, incoraggerà Gianlorenzo a non arrendersi e riprendere in mano il lavoro del suo abito. Lo stilista sfogherà il suo malumore con Delia e Concetta mentre Giulia sarà circondata da sempre maggiore successo. Infine Elvira accuserà alcuni malesseri legati alla gravidanza, sebbene continui a lavorare senza sosta.