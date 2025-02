Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 17 al 21 febbraio: Marta indaga su Lea, Alfredo torna da solo a Milano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore che il pubblico avrà modo di vedere dal 17 al 21 febbraio in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy raccontano che Lea si recherà improvvisamente a casa di Marta per parlare della piccola Anita. La donna confesserà che la bambina ha dei timori nei suoi confronti. La chiacchierata tra le due donne turberà moltissimo la figlia di Umberto che inizierà a nutrire dei seri sospetti su Lea. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che Marta deciderà di informare suo padre, al quale rivelerà di essersi fidanzata con Enrico. Il commendatore a questo punto deciderà di aiutare sua figlia per stanare gli scheletri nell’armadio di Lea e le vere intenzioni che ha nei confronti di Marta.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Alfredo ritorna a Milano senza Clara

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le puntate in onda dal 17 al 21 febbraio su Rai 1 rivelano che Alfredo ritornerà a Milano dopo un breve periodo d’assenza. Il magazziniere riprenderà il suo posto nel famoso atelier di moda ma senza Clara al suo fianco. Intanto a casa Amato si respirerà un’aria sempre più tesa. Salvatore non riuscirà più a sopportare l’invadenza di sua suocera. L’uomo sarà ai ferri corti con la donna al punto che Elvira dovrà intervenire. Quest’ultima per evitare altre incomprensioni con Salvatore sarà costretta a mandare via sua madre Luisa pregandola di tornare a casa sua. Il giorno dopo, Elvira accuserà dei sensi di colpa per la sua decisione visto che i suoi genitori continueranno ad essere in crisi dopo il presunto tradimento.