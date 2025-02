Il Paradiso delle signore anticipazioni dal 10 al 14 marzo: Marta scontrosa con Enrico, Giulia mette in guardia Delia su Botteri

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 10 al 14 marzo in prima visione su Rai 1. Le anticipazioni della soap opera made in Italy rivelano che Marta farà una chiamata segreta che susciterà i sospetti di Enrico. Quest’ultimo preferirà non rivelare di averla vista, facendo finta di niente. Il giorno successivo, Marta sarà raggiunta da un uomo deciso a raccontarle un dettaglio molto importante. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore si apprende che la donna inizierà ad avere un comportamento scontroso nei confronti di Enrico, che apparirà sempre più dubbioso. L’uomo preoccupato informerà subito suo suocero, che a sua volta assumerà un detective privato per seguire Marta nei vari spostamenti per Milano.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Giulia incontra Delia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore in programma dal 10 al 14 marzo su Rai 1 rivelano che Giulia chiederà a Delia d’incontrarsi da sole. Lo scopo della stilista sarà quello di mettere Botteri in cattiva luce con la venere. Durante l’incontro, Giulia metterà in guardia Delia in merito ad una sua possibile storia d’amore con Gianlorenzo. Le parole della donna finiranno per spiazzare la venere che finiranno per essere sommersa dai dubbi. Nel frattempo, Mimmo cercherà di riconquistare il cuore di Agata. La sorella di Maria si affezionerà sempre di più al carabiniere di Partanna, tanto da mostrare deboli segni di apprezzamento nei suoi confronti. La soap opera è in onda da lunedì al venerdì dalle ore 16:00 sui teleschermi di Rai 1 oppure in diretta streaming su Rai Play.