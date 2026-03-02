Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9-13 marzo 2026: Irene divisa tra Cesare e Johnny

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La settimana dal 9 al 13 marzo 2026 de Il Paradiso delle Signore si preannuncia ricca di tensioni, rivelazioni e nuovi intrecci sentimentali. Le indagini sul campetto contaminato continuano a creare inquietudine, mentre al grande magazzino si aprono nuovi scenari professionali e affettivi.

I personaggi si muovono tra segreti, sospetti e scelte difficili, in un clima che diventa sempre più carico di conseguenze. Cosa scoprirà Rosa? Come reagirà Odile alle manovre di Umberto? E quali sentimenti emergeranno tra Irene, Cesare e Johnny? Scopriamolo insieme.

Indagini sul campetto contaminato e nuove tensioni tra Umberto, Odile e Matteo

La settimana si apre con gli interrogatori in Questura sul caso del campetto inquinato. Enrico, preoccupato per la lentezza delle indagini, confida a Marta i suoi timori. Lei, determinata a non restare ferma, propone a Rosa di avviare un’inchiesta parallela.

Rosa accetta e inizia a raccogliere testimonianze, partendo proprio da Enrico e poi da Umberto, che si presenta come benefattore grazie alle sue donazioni ai bambini malati. Un gesto che riempie d’orgoglio Odile, ignara delle manovre del padre.

Intanto Umberto continua a muoversi nell’ombra: coinvolge Matteo per tenere sotto controllo Ettore e favorire un graduale distacco di Odile da Marchesi. Ma i sospetti iniziano a crescere. Greta scopre da Marina che Matteo era assente dal set proprio nei giorni in cui un emissario di Umberto si trovava a Londra dalla madre di Odile.

La tensione esplode durante la festa di fine riprese al Circolo, quando Ettore rivela a Odile che Matteo è stato mandato a Londra da Umberto per indagare sulla sua famiglia. La reazione della ragazza sarà clamorosa.

Cuori in subbuglio a Il Paradiso delle Signore: Irene divisa tra Cesare e Johnny, mentre Marcello e Valeria si avvicinano

Sul fronte sentimentale, la settimana è altrettanto movimentata. Delia incoraggia Cesare a prendere le distanze da Rebecca e a riavvicinarsi a Irene, ma la ragazza è ancora ferita e trova conforto in Johnny, sempre più presente e affettuoso.

Quando Cesare tenta un chiarimento, Irene non riesce a perdonarlo. Johnny, pronto a dichiararsi, si ritrova davanti a un ostacolo inatteso e decide di farsi da parte, soffocando i suoi sentimenti.

Nel frattempo, al Paradiso prende forma il nuovo reparto lingerie, ma le vendite non decollano. Valeria si impegna per rilanciare il progetto e trova in Marcello un alleato prezioso. Lui la aiuta a ottenere un incontro con un ex socio e la sintonia tra i due non passa inosservata a Rosa, che inizia a guardare la collega con crescente curiosità.

In Caffetteria arriva Ivana Fabbri, cuoca segnalata da Don Saverio. Ciro inizialmente non sembra convinto, ma poi si scusa e la invita ad accettare il ruolo, aprendo la strada a una nuova dinamica nel locale.

Premi, sospetti e colpi di scena a Il Paradiso delle Signore: la settimana si chiude con una rivelazione esplosiva

Il sindaco di Milano decide di premiare Enrico e Umberto con un attestato di civica benemerenza. Mentre si prepara alla cerimonia, Umberto riceve una telefonata che lo mette in allarme, segno che qualcosa sta sfuggendo al suo controllo.

Nel frattempo, Rosa scopre un dettaglio inquietante: la banca Guarnieri ha finanziato una delle imprese che hanno costruito sui terreni confinanti con il campetto contaminato. Un tassello che potrebbe cambiare completamente il corso dell’indagine.

Ettore e Greta, intanto, elaborano un piano per screditare Matteo agli occhi di Odile. Greta arriva persino a introdursi in casa Barbieri per cercare il suo passaporto, convinta che possa contenere prove compromettenti.

La settimana si chiude con un colpo di scena: durante la festa al Circolo, Ettore svela a Odile la verità sul viaggio di Matteo a Londra. La ragazza, sconvolta, reagisce con un gesto destinato a cambiare gli equilibri tra i personaggi.