Il Paradiso delle signore anticipazioni 18 aprile 2025: Tancredi prova a baciare Rosa

Cosa succederà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 18 aprile 2025? Come sempre tanti saranno i colpi di scena e le novità che terranno moltissimi telespettatori incollati al televisore, curiosi di assistere alle interessanti vicende dei protagonisti.

La soap opera viene trasmessa alle 16 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan. Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli in merito all’episodio di oggi, cosa accadrà nell’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore? Uscirà l’articolo di Auretta Grimaldi che ha parlato con grande entusiasmo della nuova collezione di Botteri, questo gli permetterà di ottenere un grande successo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 18 aprile 2025:

Umberto sta ospitando Enrico e sua figlia a Villa Guarnieri dopo che il medico è venuto a conoscenza della data del processo per garantire loro una protezione maggiore. Gli spoiler rivelano che Anita inizierà ad ambientarsi e si lascerà sfuggire alcune rivelazioni con Guarnieri. All’uomo, infatti, dirà cosa pensa di Marta.

Nel frattempo arriverà il padre di Mimmo a Milano, l’uomo però non è a conoscenza della situazione lavorativa del figlio. Anche la famiglia Puglisi proteggerà il suo segreto, cioè che è stato sospeso dal servizio in Polizia. Ciro, però, non sarà felice di mentire a Carmelo. Cos’altro succederà nella puntata di oggi pomeriggio? Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Tancredi sarà molto felice per il fatto che Rosa ha lasciato il Paradiso e ha firmato il contratto con lui. L’uomo farà un regalo alla ragazza e tenterà anche di baciarla.