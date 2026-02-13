Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 23 al 27 febbraio 2026: Concetta in crisi, Odile festeggia e un dramma da Sanremo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 23 al 27 febbraio 2026, porta con sé tensioni familiari, scelte sentimentali e un evento drammatico che arriva direttamente dal Festival di Sanremo.

Le storie dei protagonisti si intrecciano tra imprevisti domestici, ambizioni professionali e rapporti che rischiano di incrinarsi. Cosa succederà ai Puglisi? Come evolveranno le tensioni tra Rosa e Marcello? E quale notizia sconvolgerà Milano durante la settimana del Festival? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore: Concetta in difficoltà, Rosa e Marcello ai ferri corti, Odile festeggia un traguardo importante

Concetta continua a vivere giornate complicate, divisa tra il lavoro in caffetteria e le esigenze della famiglia. La stanchezza si fa sentire e un nuovo guasto in casa, la lavatrice rotta, peggiora ulteriormente la situazione. Nonostante tutto, i Puglisi affrontano ogni problema con spirito positivo, cercando di non perdere l’equilibrio familiare.

Nel frattempo Caterina propone a Botteri di tenere una lectio magistralis nella scuola per stiliste frequentata dalle Veneri, un’occasione che potrebbe aprire nuove prospettive professionali.

Sul fronte sentimentale, le tensioni tra Rosa e Marcello non accennano a diminuire e rischiano di ripercuotersi sull’ambiente di lavoro. La notizia della loro rottura arriva anche a Tancredi, che non riesce a ignorare i sentimenti che credeva sopiti.

A Villa Guarnieri, invece, si respira un clima di festa: Odile entra nel Consiglio Direttivo della Fondazione Sant’Erasmo, un traguardo che la riempie di orgoglio e che la famiglia celebra con entusiasmo.

Irene, intanto, propone alle Veneri di seguire insieme il Festival di Sanremo, ma un invito inatteso di Cesare la mette davanti a una scelta che potrebbe cambiare i suoi equilibri.

Marcello rilancia il Paradiso Market, Ettore vuole partire, mentre Michelino preoccupa tutti

Marcello ritrova entusiasmo nel lavoro e presenta un’idea per rilanciare il Paradiso Market, convinto che sia il momento giusto per dare una nuova direzione alla rivista.

Umberto, però, non riesce a nascondere le sue preoccupazioni: confida a Marta i dubbi su Odile e i sospetti verso Ettore, sempre più deciso a partire per Londra per raggiungere la madre, nonostante il parere contrario di Greta.

In caffetteria, l’assenza di Mimmo costringe Concetta a gestire un’altra emergenza, mentre Irene continua a riflettere sull’invito di Cesare. Botteri, intanto, prepara una doppia sorpresa per Delia, deciso a stupirla.

La settimana si complica ulteriormente quando Michelino si ammala. Enrico teme che possa trattarsi della stessa intossicazione che ha colpito Anita e i bambini della casa-famiglia.

Marta assiste a un duro confronto tra i fratelli Marchesi, segno che le tensioni familiari sono tutt’altro che risolte.

La notizia choc dal Festival, nuove proposte al Paradiso delle Signore e un ritorno dal passato

Cesare sorprende Irene con un nuovo televisore e lei decide di invitare tutti a Casa Ragazze per seguire il Festival. Durante la serata, Rebecca nota una frase ambigua di Barbara riferita alla zia Sandra, intuendo che dietro quelle parole si nasconde qualcosa di più profondo.

Delia si prepara a una serata romantica con Botteri, mentre Mirella confida a Mimmo le sue paure per Michelino. Il ragazzo, per rasserenarla, decide di cucinare qualcosa di speciale per il bambino.

In redazione si discute del volto da mettere in copertina sul prossimo numero del Paradiso Market e Marcello propone Concetta, convinto che rappresenti al meglio lo spirito del grande magazzino. Lei è piena di dubbi, ma Ciro la incoraggia ad accettare.

La settimana viene sconvolta da una notizia drammatica: Luigi Tenco è stato trovato morto durante il Festival di Sanremo. La notizia lascia tutti senza parole e crea un clima di profonda tristezza.

In galleria arriva Valeria Craveri, imprenditrice della lingerie e vecchia conoscenza di Marcello, interessata a proporre i suoi prodotti al Paradiso.

Rebecca riesce finalmente a incontrare la zia Sandra, mentre Ettore e Greta scoprono che Umberto ha mandato qualcuno a Londra per indagare su di loro. I due cercano di convincere Odile a prendere posizione contro lo zio, aprendo un nuovo fronte di conflitto nella famiglia Guarnieri.