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Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 aprile 2026: Agata fa venire dei dubbi a Mimmo, Rosa scopre…

Rosa in crisi dopo aver fatto una scoperta sul suo libro. Cosa accadrà oggi 16 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.

Sara Fonte16 Aprile 2026
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 aprile 2026
Rosa de Il Paradiso delle Signore (Screen Raiplay)
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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Involontariamente Johnny ascolterà una chiacchierata tra Cesare e Irene che lo ferirà non poco.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 aprile 2026: Rosa in crisi dopo aver fatto una scoperta sul suo libro

Il magazziniere si è innamorato di Irene e ha provato a convincerla a non sposare Cesare, lei però gli ha detto che non prova i suoi stessi sentimenti. Al Paradiso penseranno di onorare Totò dopo aver scoperto che è morto. Cosa faranno? Attaccheranno un commemorativo manifesto in Galleria.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Agata riceverà un regalo, questo farà venire alcuni dubbi a Mimmo. Intanto Rosa scoprirà che il suo libro è stato stroncato da un francese quotidiano, questo le farà vivere un momento di crisi.

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Sara Fonte16 Aprile 2026