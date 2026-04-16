Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 aprile 2026: Agata fa venire dei dubbi a Mimmo, Rosa scopre…
Rosa in crisi dopo aver fatto una scoperta sul suo libro. Cosa accadrà oggi 16 aprile 2026 nella puntata de Il Paradiso delle Signore.
Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 16 aprile 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.
Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Involontariamente Johnny ascolterà una chiacchierata tra Cesare e Irene che lo ferirà non poco.
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 aprile 2026: Rosa in crisi dopo aver fatto una scoperta sul suo libro
Il magazziniere si è innamorato di Irene e ha provato a convincerla a non sposare Cesare, lei però gli ha detto che non prova i suoi stessi sentimenti. Al Paradiso penseranno di onorare Totò dopo aver scoperto che è morto. Cosa faranno? Attaccheranno un commemorativo manifesto in Galleria.
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Agata riceverà un regalo, questo farà venire alcuni dubbi a Mimmo. Intanto Rosa scoprirà che il suo libro è stato stroncato da un francese quotidiano, questo le farà vivere un momento di crisi.