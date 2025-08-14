Il Paradiso delle Signore, a settembre si forma una nuova coppia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore continua a confermarsi come una delle soap italiane più amate dal pubblico. In onda da diverse stagioni, la serie è passata dagli esordi in prima serata alla conquista del daytime, diventando oggi un appuntamento fisso del primo pomeriggio di Rai 1. Un successo consolidato, capace di unire grandi ascolti e trame avvincenti. Le riprese delle prime puntate della nuova stagione sono già state completate e l’attesa è ormai alle stelle: da settembre i telespettatori potranno scoprire le nuove vicende ambientate nell’iconico store milanese. Non mancheranno addii inaspettati, ingressi sorprendenti e intrecci sentimentali pronti a sconvolgere gli equilibri tra i protagonisti. Alcune interessanti anticipazioni riportate da TvBlog parlano chiaro: ci saranno nuovi personaggi, tra cui una Venere e un magazziniere, e amori destinati a far battere il cuore del pubblico. In particolare, Odile sembrerebbe pronta a voltare pagina dopo la fine della storia con Matteo Portelli. Convinta che la vita possa riservarle ancora grandi emozioni, la giovane si troverà davanti a un incontro capace di stravolgere i suoi piani. Ad affascinarla sarà Ettore Marchesi, nuovo stilista della Galleria Milano Moda. Tra i due scatterà subito un’attrazione intensa, ma la loro non sarà una relazione priva di ostacoli: il legame sarà infatti segnato da discussioni e momenti di tensione. Nonostante ciò, tutto lascia pensare che questa passione tormentata sarà uno dei fili conduttori della prossima stagione.

Rosa rientra a Milano dopo lo scontro con Marcello

Nuovi intrecci e ritorni inattesi caratterizzeranno anche il percorso di Rosa. Dopo le tensioni con Marcello, la donna aveva scelto di lasciare Milano, ma il destino la riporterà ancora una volta nel cuore delle vicende dello store. Questo ritorno la condurrà a riavvicinarsi a Barbieri: per motivi di lavoro, i due dovranno partire insieme per Bologna, trascorrendo molto tempo fianco a fianco. Sarà l’occasione per far riaffiorare la passione? Vale la pena ricordare che, prima del finale della stagione 9, Rosa e Marcello si erano lasciati andare a un bacio intenso, episodio che aveva creato non pochi turbamenti, spingendo la giovane ad allontanarsi. Protagonista della nuova stagione sarà anche Umberto, deciso più che mai a conquistare Adelaide. Guarnieri non sembrerà disposto a rinunciare alla cognata, puntando a un riavvicinamento definitivo. In attesa del debutto delle nuove puntate, i fan potranno rivivere le emozioni dell’ultima stagione: da lunedì 25 agosto, nello slot 16:00-17:00, Rai 1 trasmetterà le repliche delle ultime dieci puntate della nona stagione. Una scelta strategica della rete per mantenere alta l’attenzione del pubblico. Tra gli episodi in replica, ci saranno anche quelli che hanno visto la contessa Adelaide affrontare momenti drammatici: la Sant’Erasmo ha rischiato la vita e di dire addio per sempre alla soap, ma grazie a un delicato intervento al cuore è riuscita a superare la prova più difficile. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore debutterà lunedì 8 settembre 2025 su Rai 1, confermando la consueta collocazione nel daytime pomeridiano, tra le 16:00 e le 16:50, subito dopo La volta buona. Le riprese, iniziate lo scorso 26 maggio negli studi Videa di Roma, porteranno alla realizzazione di circa 160 nuovi episodi, pronti a regalare al pubblico nuovi colpi di scena e storie appassionanti.

Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina




