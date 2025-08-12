Spoiler Il Paradiso delle Signore 10: Irene di nuovo in difficoltà
Nella decima stagione de Il Paradiso delle Signore, Irene dovrà affrontare una convivenza forzata con una new entry. Di chi si tratta?
Settembre 2025 segnerà il grande ritorno de Il Paradiso delle Signore su Rai 1 con la sua decima stagione, pronta a sorprendere il pubblico con nuove emozioni e colpi di scena. Tra le prime anticipazioni spunta una trama destinata a far parlare: quella che vedrà Irene Cipriani e il nuovo arrivato Giovanni “Johnny” Pastore protagonisti di un rapporto acceso e pieno di tensioni. Ma cosa accadrà tra i due? E chi è realmente Johnny Pastore? Andiamo ad approfondire i nuovi spoiler de Il Paradiso delle Signore 10.
Il Paradiso delle Signore: Arriva Giovanni Pastore
Il conto alla rovescia per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai iniziato. La popolare soap di Rai 1 tornerà a settembre 2025 nel suo consueto orario, portando con sé nuove storie e interessanti volti inediti. Come informa Coming Soon, tra le novità spicca l’arrivo di Giovanni Pastore, cugino di Delia Bianchetti, che al suo arrivo a Milano chiederà ospitalità proprio a lei. Determinato a farsi strada nel mondo della musica, Giovanni — che tutti chiameranno Johnny — è un artista dallo spirito bohémien e dalle maniere un po’ sopra le righe. Un temperamento che, ben presto, lo metterà in rotta di collisione con Irene, complice una convivenza forzata destinata a diventare esplosiva. Ma come si arriverà a tutto questo? Ebbene, tutto inizierà quando Johnny, giunto nel capoluogo lombardo, si troverà senza mezzi economici e chiederà ospitalità a Delia. Per aiutarlo, la ragazza deciderà di coinvolgere Irene, proponendole di accoglierlo in casa. La capo commessa accetterà, pur con qualche titubanza, e ben presto capirà di aver avuto buone ragioni per dubitare: la convivenza tra lei e Johnny sarà infatti costellata da frequenti scontri, alimentati da una visione della vita diametralmente opposta. Al momento resta un mistero se Johnny continuerà a inseguire la sua passione per la musica o se finirà per cercare un impiego proprio al Paradiso, magari con l’intervento di Marcello Barbieri, grazie alla mediazione della cugina. Oltre a Pastore, sono previste ulteriori novità nel cast della soap. A Milano faranno il loro ingresso Fulvio e Caterina Rinaldi, destinati a lavorare nel grande magazzino sotto la direzione di Marcello. Ma dietro l’apparente normalità, si celerà una verità scomoda: Caterina nasconderà al padre una relazione con un uomo misterioso, di cui non avrà alcuna intenzione di rivelare l’identità, e che rischierà di minare il loro legame familiare. Non solo al Paradiso: nuovi volti arriveranno anche alla Galleria Milano Moda, come ad esempio i fratelli Greta ed Ettore Marchesi, legati da un segreto importante che difenderanno con ogni mezzo. Settembre si avvicina e con esso una stagione ricca di colpi di scena, pronta a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Un esempio è quello che coinvolgerà Odile, Adelaide e Umberto. La contessa di Sant’Erasmo troverà finalmente il coraggio di rivelare alla figlia che Guarnieri è suo padre. La notizia spingerà Umberto a desiderare una riunione familiare, ma riuscirà davvero nel suo intento? Per scoprirlo — e per seguire tutte le nuove vicende dei protagonisti — non resterà che attendere la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 10. Pronti a lasciarvi travolgere dalle emozioni?