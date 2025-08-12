Spoiler Il Paradiso delle Signore 10: Irene di nuovo in difficoltà

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Settembre 2025 segnerà il grande ritorno de Il Paradiso delle Signore su Rai 1 con la sua decima stagione, pronta a sorprendere il pubblico con nuove emozioni e colpi di scena. Tra le prime anticipazioni spunta una trama destinata a far parlare: quella che vedrà Irene Cipriani e il nuovo arrivato Giovanni “Johnny” Pastore protagonisti di un rapporto acceso e pieno di tensioni. Ma cosa accadrà tra i due? E chi è realmente Johnny Pastore? Andiamo ad approfondire i nuovi spoiler de Il Paradiso delle Signore 10.

Il Paradiso delle Signore: Arriva Giovanni Pastore

Il conto alla rovescia per la decima stagione de Il Paradiso delle Signore è ormai iniziato. La popolare soap di Rai 1 tornerà a settembre 2025 nel suo consueto orario, portando con sé nuove storie e interessanti volti inediti. Come informa Coming Soon, tra le novità spicca l’arrivo di Giovanni Pastore, cugino di Delia Bianchetti, che al suo arrivo a Milano chiederà ospitalità proprio a lei. Determinato a farsi strada nel mondo della musica, Giovanni — che tutti chiameranno Johnny — è un artista dallo spirito bohémien e dalle maniere un po’ sopra le righe. Un temperamento che, ben presto, lo metterà in rotta di collisione con Irene, complice una convivenza forzata destinata a diventare esplosiva. Ma come si arriverà a tutto questo? Ebbene, tutto inizierà quando Johnny, giunto nel capoluogo lombardo, si troverà senza mezzi economici e chiederà ospitalità a Delia. Per aiutarlo, la ragazza deciderà di coinvolgere Irene, proponendole di accoglierlo in casa. La capo commessa accetterà, pur con qualche titubanza, e ben presto capirà di aver avuto buone ragioni per dubitare: la convivenza tra lei e Johnny sarà infatti costellata da frequenti scontri, alimentati da una visione della vita diametralmente opposta. Al momento resta un mistero se Johnny continuerà a inseguire la sua passione per la musica o se finirà per cercare un impiego proprio al Paradiso, magari con l’intervento di Marcello Barbieri, grazie alla mediazione della cugina. Oltre a Pastore, sono previste ulteriori novità nel cast della soap. A Milano faranno il loro ingresso Fulvio e Caterina Rinaldi, destinati a lavorare nel grande magazzino sotto la direzione di Marcello. Ma dietro l’apparente normalità, si celerà una verità scomoda: Caterina nasconderà al padre una relazione con un uomo misterioso, di cui non avrà alcuna intenzione di rivelare l’identità, e che rischierà di minare il loro legame familiare. Non solo al Paradiso: nuovi volti arriveranno anche alla Galleria Milano Moda, come ad esempio i fratelli Greta ed Ettore Marchesi, legati da un segreto importante che difenderanno con ogni mezzo. Settembre si avvicina e con esso una stagione ricca di colpi di scena, pronta a tenere i telespettatori incollati allo schermo. Un esempio è quello che coinvolgerà Odile, Adelaide e Umberto. La contessa di Sant’Erasmo troverà finalmente il coraggio di rivelare alla figlia che Guarnieri è suo padre. La notizia spingerà Umberto a desiderare una riunione familiare, ma riuscirà davvero nel suo intento? Per scoprirlo — e per seguire tutte le nuove vicende dei protagonisti — non resterà che attendere la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 10. Pronti a lasciarvi travolgere dalle emozioni?