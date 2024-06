Il Paradiso delle Signore 9 prossime puntate, si formerà una nuova coppia

Il Paradiso delle Signore 9 mostrerà nel grande magazzino milanese una nuova coppia, di chi si tratterà? Rai1 farà finalmente vedere un sogno d’amore coronarsi. Clara e Afredo formeranno la nuova coppia? Il Paradiso delle Signore tornerà con noi dal prossimo settembre 2024. Durante la pausa estiva assisteremo le repliche di Un Passo dal Cielo e di Che Dio ci Aiuti.

Oplus_131072

Il Paradiso delle signore anticipazioni settembre

Vittorio Conti partirà con Matilde per allontanarsi dalle malelingue e vivere serenamente il proprio amore. Altri nuovi amori e coppie si formeranno e tra di loro ci sarà quella formata da Clara e Alfredo. I due, nell’ultima stagione, si sono avvicinati molto e le ultime scene ci hanno presagito un amore.

LEGGI ANCHE: Mare fuori 5 sono iniziate le riprese, ci sarà un nuovo regista

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle Signore la storia di Clara avrà maggiore spazio. La ragazza ha ricevuto un’offerta prestigiosa ingaggio e nel ciclismo sembra procedere tutto a gonfie vele. Comincerà una vita da professionista delle due ruote. Con lei potrebbe andare Alfredo, suo meccanico ma anche suo nuovo compagno.

Il Paradiso delle Signore: Alfredo scopre di amare Clara

Clara è sempre stata innamorata di Alfredo ma l’amicizia con Irene le ha impedito di dimostrarlo. La Cipriani seguirà Crespi a Londra, Boscolo potrebbe i suoi sentimenti. Magari sarà Alfredo che si renderà conto di provare qualcosa per la dolce e bella Venere?

Alfredo e Clara potrebbero provare dei sentimenti reciproci e formare la nuova coppia della stagione nove de Il Paradiso delle Signore. Speriamo che, nelle prossime puntate l’amore trionfi soprattutto per Clara, che per Perico stravede ormai da tempo. Attendiamo di conoscere come andrà e se i due, che hanno la stessa passione, pensino a un futuro insieme. Elvira e Salvatore saranno forse sposi nei prossimi episodi, che ne dite?