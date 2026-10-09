Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni dal 19 al 23 ottobre: Odile e Iacopo rischiano tutto, Riccardo crolla

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La settimana dal 19 al 23 ottobre 2026 porta nel mondo del Il Paradiso delle Signore 11 una serie di scosse emotive e professionali che coinvolgono tutti i protagonisti. Le tensioni crescono tra famiglie, atelier e nuove collezioni, mentre segreti, scelte impulsive e strategie rischiose cambiano gli equilibri. Inoltre, la competizione con la GMM si intensifica e ogni personaggio si ritrova a gestire conseguenze che nessuno aveva previsto. Cosa succede nelle nuove puntate? Quali rapporti si incrinano? E quali verità emergono?

Odile e Iacopo puntano sul prêt-à-porter mentre il Paradiso affronta nuove difficoltà

Roberto osserva con preoccupazione la decisione di Odile di seguire la strategia di Iacopo per il prêt-à-porter. Teme che questa scelta possa incrinare la sana rivalità tra GMM e Paradiso, soprattutto in un momento in cui ogni mossa pesa. Nel frattempo, Delia rientra dalla luna di miele e trova il suo corner in crisi: la clientela è diminuita e la giovane deve correre ai ripari. Le Veneri si mobilitano con nuove idee per rilanciare lo spazio, mentre Rebecca e Mimmo riescono finalmente ad allentare la tensione accumulata nelle ultime settimane.

A casa Puglisi esplode il caos quando Ciro scopre la lettera di Agata, nascosta da Mimmo. La sua reazione è furiosa e lo spinge a una decisione impulsiva che sconvolge Concetta. Intanto, Riccardo continua a scontrarsi con Adelaide e Marta, che vorrebbero convincerlo a ricucire il rapporto con Nicoletta. Umberto gli offre sostegno, ignaro del fatto che il giovane è ricaduto nella dipendenza dagli psicofarmaci.

Nuove alleanze, indagini segrete e tensioni familiari al Il Paradiso delle Signore

Odile chiarisce la sua posizione con Botteri riguardo alla scelta del prêt-à-porter, mentre i Corsi temono che la ragazza non riesca a separare i sentimenti dagli impegni professionali. Nel frattempo, Diana e Riccardo scoprono un’intesa inaspettata, mentre Carla si rivolge a una persona fidata per fare luce sul conto del giovane Guarnieri.

La lavorazione del rayon, individuato come tessuto del futuro, si rivela più complessa del previsto. Nonostante gli ostacoli, Iacopo e Odile decidono di non abbandonare il progetto. Intanto, Rebecca prova a sfruttare l’incontro con Filippo Erba per favorire una riconciliazione tra Cesare e Chiara, ma la serata prende una piega diversa da quella immaginata.

Marta riesce a risolvere parte dei problemi di Riccardo e può partire per Roma con maggiore serenità. Adelaide le affida una lettera destinata a Margherita, e la lettura del messaggio aiuta Marta a ritrovare un rapporto più disteso con la zia. Poco dopo, però, la giovane comincia ad accusare strani malesseri che la preoccupano.

Debiti, sospetti e nuove verità che cambiano tutto al Il Paradiso delle Signore

Cesare confida a Elisa le sue preoccupazioni sul rapporto con Chiara, mentre Botteri propone a Roberto un modello semplice e versatile per competere con la GMM. Roberto non è convinto della tuta-chic ideata dallo stilista, ma Marcello lo invita a fidarsi del suo intuito. Odile presenta una proposta concreta per superare le difficoltà del rayon, mostrando determinazione e lucidità.

Nel frattempo, Diana ascolta di nascosto il piano organizzato da sua madre e da Marco Borghi, intenzionati a scoprire informazioni sulla famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo. Riccardo confessa a Umberto di aver utilizzato il denaro di Carla per saldare i debiti accumulati a Parigi, nel tentativo di proteggere la famiglia. Le indagini di Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri alimentano i sospetti di Carla, che inizia a dubitare delle intenzioni del giovane.

Per sostenere il corner di Delia, Matteo propone un incentivo aggiuntivo che si affianca alle nuove acconciature. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale, mentre Adelaide decide di intervenire per evitare che Riccardo precipiti: mette a disposizione i propri soldi e affida a Umberto la gestione della situazione. Infine, dopo una notizia inattesa, Marta trova il coraggio di confidare alla zia la vera ragione dei suoi malesseri.