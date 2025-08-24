Il Paradiso delle signore 10 pronto a tornare su Rai 1: c’è la data d’inizio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Non manca molto all’inizio della nuova stagione televisiva della Rai. Tra i programmi che torneranno vi è Il Paradiso delle signore 10, soap opera amatissima dal pubblico italiano. Secondo quanto annunciato dalla guida tv, la Rai ha deciso di mandare in onda dal 25 agosto fino al 5 settembre le repliche della nona stagione della soap opera prima del grande ritorno previsto per l’8 settembre a partire dalle ore 16:00 su Rai 1. Ebbene sì, l’inizio della decima edizione de Il Paradiso delle signore 10 è fissato per lunedì 8 settembre dove sono attesi diversi colpi di scena per la gioia del pubblico italiano. Marcello, Roberto ma anche Adelaide, Umberto e Odile torneranno ad emozionare con le loro vicende ambientate all’interno di un grande magazzino di moda negli anni 60.

Il Paradiso delle signore 10 torna da lunedì 8 settembre su Rai 1

Ma cosa succederà nella prima puntata de Il Paradiso delle signore 10 in programma lunedì 8 settembre dalle ore 16:00 sui teleschermi di Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che tutto si aprirà davanti alle vetrine del grande magazzino. Odile, intanto prenderà il comando della Galleria Milano Moda in seguito allo scandalo in cui è rimasto coinvolto Tancredi. La donna diventerà la direttrice dell’atelier. Allo stesso tempo, Roberto Landi continuerà ad affiancare Marco Barbieri al grande magazzino. L’uomo continuerà a portarsi addosso il dolore della rottura con Mario. Una malinconia che continuerà a segnare le sue giornate. Ma dentro ad Il Paradiso delle signore arriveranno nuove presenze come Fulvio Rinaldi interpretato da Simone Montedoro. Un ex imprenditore che prenderà il posto di Armando Ferraris come magazziniere.