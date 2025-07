Il Paradiso delle Signore 10, la prossima stagione chi tornerà?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore 10, ritorna prossima stagione già è stata trasmessa l prima clip in anteprima. Rivedremo: addii, ritorni, new entry. La 10cima stagione verrà trasmessa a settembre Le anticipazioni annunciano quello che accadrà.

Il Paradiso delle Signore tornerà con la decima stagione a settembre 2025 su Rai 1. Le riprese sono già iniziate a Roma. Dopo la pausa estiva avremo nuovi colpi di scena e tante novità. Si parla di un possibile matrimonio per Elvira e Salvo, nuovi sviluppi sentimentali per Adelaide.

Entreranno nuovi personaggi: una nuova Venere interpretata da Chiara Dell’Omodarme. La decima stagione prevede il ritorno di alcuni attori amati dal pubblico come Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Pietro Masotti.

Il Paradiso delle Signore 10: trama della prima puntata

Marcello e Adelaide hanno trascorso un’estate in Liguria, e sono tornati innamorati più che mai. Il Paradiso è alle prese con i preparativi per la nuova collezione. Roberto coinvolgerà nella sfilata anche Delia, che realizzerà le acconciature delle modelle.

Le Veneri sono intanto piene di felicità per essersi ritrovate e raccontarsi la pausa estiva. Agata si è recata a Parigi per fare visita a sua sorella Maria. Delia ha trascorso l’estate con Gianlorenzo sono diventati la coppia del momento.

Elvira tornerà a lavorare anche se insieme a Salvo sono molto occupati dal piccolo Andrea

Sua madre continua a chiamarlo: “Andrea Maria”. A causa del piccolo dormono poco, ma pieni di felicità. Venerdì Andrea verrà battezzato. I padrini Concetta e Marcello, suoceri di Salvo sono però chiederanno al loro cugino Tarciso di sostituire Marcello. Salvo però non cederà.

Fulvio, ex imprenditore che, vedrà fallire la sua azienda di bottoni. Dovrà ricominciare come magazziniere. Nel frattempo, vivrà con la figlia Caterina a cui è molto legato. La madre e moglia è morta e Fulvio non se la sente di dirlo alla figlia.

A lei dirà di tenere la contabilità, per una ditta di trasporti. Enrico è tornato a fare il medico nella prestigiosa clinica del Dottor Di Meo. Felice e soddisfatto, vive in perfetta armonia con la figlia e Marta a Villa Guarnieri.

Umberto è costretto accetterà che Marcello e Adelaide stiano insieme, tuttavia ma cercherà di dimostrare ad Adelaide il suo amore e includerà Odile nell’eredità.