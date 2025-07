Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni: importante svolta per Enrico, ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle signore 10 sarà tra le soap opera che torneranno a settembre con una nuova stagione ricca di colpi di scena per il pubblico italiano. Le anticipazioni delle nuove puntate in programma a breve sui teleschermi di Rai 1 raccontano che il pubblico ritroverà i loro beniamini nel 1966 alla riapertura del grande magazzino guidato da Roberto Landi, Marcello Barbieri e Marta Guarnieri. Intanto Marcello e Adelaide ritorneranno dalla loro vacanza all’insegna della passione ma i due non avranno fatto i conti con Umberto sempre più innamorato della cognata. Dagli spoiler de Il Paradiso delle signore 10 si apprende che a Milano ferveranno i preparativi per la nuova collezione ispirata al cinema. Roberto chiederà a Delia di occuparsi delle acconciature delle modelle.

Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni: Enrico torna ad indossare il camice bianco

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 riguardanti le nuove puntate in onda a settembre su Rai 1 rivelano che Elvira tornerà a lavorare dopo il periodo di maternità. La ragazza insieme a Salvatore faticheranno non poco a stare dietro al piccolo Andrea. A tal proposito, si avvicinerà sempre di più il giorno del battesimo dove Elvira e Salvatore sceglieranno Marcello e Concetta come padrini. Peccato che i genitori di Elvira abbiano deciso che Tarciso faccia da padrino al bebè. Intanto Fulvio diventerà il nuovo magazziniere del grande magazzino anche se non avrà il coraggio di raccontare alla figlia il suo umile impiego. Per questo, l’uomo dirà alla figlia di essere impiegato come ragioniere in una ditta di trasporti. Enrico, invece, lascerà il posto di magazziniere per tornare ad indossare il camice bianco. L’uomo tornerà a lavorare per un prestigioso ospedale e prenderà alloggio a villa Guarnieri insieme alla figlia e Marta.