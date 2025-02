Il Paradiso delle signore 10, anticipazioni: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) torna nella soap?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Paradiso delle Signore 10 è stato confermato nei palinsesti della stagione tv 2025-2026. La soap opera ha registrato ottimi ascolti, visto che quest’anno ha toccato il 20% di share ogni giorno, riconfermandosi nel palinsesto televisivo del pomeriggio. I primi rumors non escludono il ritorno di uno dei personaggi più amati dello sceneggiato ovvero Vittorio Conti interpretato dall’attore Alessandro Tersigni. Oltre a lui, è già confermata la presenza di Vanessa Gravina. Da qualche settimana infatti sono terminate le riprese della nona stagione de Il Paradiso delle signore, che sarà trasmessa su Rai 1 fino a maggio. Nel frattempo c’è già curiosità su quello che succederà nella nuova edizione. La Rai ha dato il via libera alle riprese delle nuove puntate presso gli studi Videa a partire dal prossimo maggio.

Il Paradiso delle signore confermata la decima stagione

Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 saranno visibili da settembre 2025 su Rai 1. La Rai ha già confermato la decima stagione dello sceneggiato dopo il grande successo ottenuto in televisione. Sono oltre 2 milioni di telespettatori che ogni giorno seguono le vicende di Umberto, Marta e del resto del cast. Le anticipazioni della soap opera annunciano che Alessandro Tersigni potrebbe tornare come Chiara Russo, reduce dal successo in Mina Settembre 3. In una recente intervista, l’attrice che ha dato il volto a Maria ha rivelato che le sarebbe piaciuto tornare nella soap opera, visto che è un progetto a cui è legatissima. Chissà se la richiesta di Chiara Russo verrà esaudita dagli sceneggiatori