Tradimento cambia programmazione di nuovo: la scelta sulle puntate serali

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Tradimento è la serie tv più vista in questo momento in Italia. Le puntate con Guzide e Tarik collezionano ascolti record sui teleschermi di Canale 5. In queste ultime ore, ci sono state varie indiscrezioni in merito ad alcuni cambi di programmazione per quanto riguarda la nota dizi turca. Inizialmente, le puntate serali di Tradimento sarebbero dovute rimanere sospese per tutto il mese di giugno ma sembra che qualcosa sia cambiato all’ultimo minuto. Secondo Blasting News, Mediaset avrebbe deciso di continuare la messa in onda della serie tv anche in prima serata nel mese di giugno. Una bella notizia per i fan dello sceneggiato che sta appassionando sempre più telespettatori in Italia.

Tradimento anticipazioni delle prossime puntate in onda su Canale 5

Ma cosa succederà nelle prossime puntate di Tradimento che il pubblico avrà modo di vedere tra qualche giorno in prima visione sui teleschermi di Canale 5? Le anticipazioni della serie tv turca rivelano che Umit e Ozan confideranno a Guzide che Tarik ha fatto assumere Gulsum nel suo studio legale per spiare le sue mosse. Intanto il piccolo Can verrà ricoverato in ospedale dove gli verrà effettuata una lavanda gastrica dopo aver ingerito una pillola di Mualla. Oylum criticherà sua suocera di negligenza, intimandole di non avvicinarsi più al nipotino. Selin, invece, perderà il controllo, arrivando a bruciare i vestiti di Tolga dopo aver minacciato di dare fuoco all’abitazione. Azra aiuterà poi la giovane a registrare e diffondere un’intervista in cui svela la storia tra Oylum e Tolga. Ozan, invece, proporrà ad Oltan d’iscrivere la sua azienda ad un bando per un progetto edilizio.