Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni bomba: Salvatore lascia la caffetteria e Milano!

Il Paradiso delle signore 10 riserverà molti colpi di scena sui loro beniamini. Salvatore Amato ed Elvira hanno coronato il loro sogno d’amore con la nascita del primo figlio. Nell’ultima puntata, la venere è diventata madre di un maschio grazie all’aiuto di Concetta. Stando alle anticipazioni riguardanti le nuove puntate si apprende che la coppia dovrà combattere contro l’invadenza della famiglia Gallo, non curante dei bisogni di lui. I guai per Salvatore non saranno finiti perché il suocero continuerà ad intromettersi nell’organizzazione del battesimo del nipotino. Il figlio di Agnese pretenderà che Marcello sia il padrino del suo primogenito a differenza del suocero che vorrebbe che fosse un suo parente. Una decisione che metterà Elvira in difficoltà nei confronti del padre.

Il Paradiso delle signore 10 anticipazioni: Salvatore lascia Milano insieme alla moglie e figlio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 riguardanti le nuove puntate in programma prossimamente su Rai 1 rivelano che Elvira e Salvatore saranno all’estremo per i problemi causati dalla famiglia di lei. La venere cercherà di opporsi alle regole del padre, cercando la propria libertà. Salvatore, invece, sopporterà oltre i limiti finché comunicherà alla moglie di non poter più rimanere in questa situazione. Nel frattempo, l’uomo riceverà una proposta di lavoro che lo porterò a prendere una decisione importante. Salvatore lascerà la caffetteria milanese per rifarsi una vita altrove insieme ad Elvira ed il figlio. In questo modo, Il Paradiso delle signore 10 perderà una delle coppie più amate dal pubblico italiano.