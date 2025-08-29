Tradimento anticipazioni puntata 5 settembre: Tolga tra la vita e la morte

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Venerdì 5 settembre andrà in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova puntata di Tradimento che terrà alta l’attenzione del pubblico. Le anticipazioni della serie tv raccontano che Selin verrà arrestata dopo aver sparato a Tolga. Il giovane sarà ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a causa di tre proiettili sparati nel suo corpo dalla moglie. Oylum si recherà al suo capezzale all’oscuro di tutti. Dagli spoiler di Tradimento si apprende che Guzide andrà incontro ad una brutta sorpresa. L’ex giudice scoprirà che suo marito Sezai aveva avuto una relazione con Kadriye, la madre natura di Kahraman. Per questo motivo, la donna deciderà di chiudere la storia con l’uomo.

Tradimento anticipazioni 5 settembre: Guzide chiede il divorzio a Sezai

Le anticipazioni di Tradimento riguardanti la nuova puntata in programma venerdì 5 settembre in prima serata sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Guzide prenderà una decisione definitiva sul matrimonio con l’avvocato. La donna apparirà molto delusa quando scoprirà che Sezai aveva avuto una relazione extraconiugale con Kadriye mentre stava con la prima moglie. L’ex giudice capirà che suo marito è uguale al suo ex marito Tarik, che si era macchiato di adulterio durante il loro matrimonio. Per questo motivo, Guzide annuncerà a tutta la famiglia di aver intenzione di chiedere il divorzio da Sezai.