Il Paradiso delle Signore 10 allunga: grande sorpresa per i fans

La Rai continua a puntare sulle soap di grande successo. La decima stagione de Paradiso delle Signore sarà più lunga rispetto alle passate. Lo sceneggiato con protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina avrà infatti un numero maggiore di episodi, pertanto quest’anno non terminerà ad inizio maggio, ma andrà avanti fino alla metà del mese. L’ultima puntata de Il Paradiso è in programma venerdì 22 maggio 2026. Una buona notizia per i fan, che avranno modo di scoprire come si evolverà la situazione nel grande magazzino milanese.

Il Paradiso delle Signore: decima stagione più lunga, nessun cambiamento riguardante l’orario

Una stagione più lunga de Il Paradiso delle Signore garantirà alla Rai dei buoni ascolti dal punto di vista dei dati Auditel. Del resto le puntate dello sceneggiato ambientato a Milano continuano ad appassionare il pubblico, garantendo dei buoni ascolti in day time.

La decima stagione de Il Paradiso andrà avanti fino al 22 maggio, per quanto riguarda l’orario di messa in onda degli episodi quotidiani non ci sarà alcun cambiamento. La soap andrà in onda sempre nello slot orario che va dalle ore 16:10 alle ore 17:00.

Cosa accadrà nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore? Le anticipazioni

Stando alle anticipazioni, al centro delle dinamiche delle puntate de Il Paradiso delle Signore in onda prossimamente su Rai 1 ci sarà Adelaide. La contessa aiuterà sua figlia Odile a far chiarezza riguardo l’identità del suo vero padre. Ma non è tutto, la luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Marcello e Rosa. I due innamorati riusciranno a ritrovare un’intesa speciale.