Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 febbraio 2026: c’è ancora tensione tra Rosa e Marcello, Matteo…

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.10 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Odile sarà sempre più innamorata di Ettore ma non può certo immaginare che lui e Greta hanno un piano. I due fratelli, infatti, vogliono entrare in possesso di una lettera che il loro padre aveva mandato a Umberto.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 febbraio 2026: i sospetti su Ettore aumentano

La soprintendenza di Firenze invierà un telegramma ad Agata per convocarla con una settimana di anticipo rispetto alla data prevista. Intanto ci sarà ancora molta tensione tra Marcello e Rosa, per la coppia non sarà semplice lasciarsi i loro problemi alle spalle.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Matteo racconterà l’episodio della foto e della pochette trovata nel suo ufficio a Umberto. Ettore sta davvero nascondendo qualcosa? I sospetti aumenteranno sempre di più.