Il Paradiso 9 anticipazioni al 6/12, Matteo morirà per un incidente?

Il Paradiso 9, spoiler al 6/12 mostrerà Marcello è in preda alla disperazione. Il fratello Matteo sarà vittima di un grave incidente e potrebbe perdere la vita. Odile sarà la causa del sinistro e, al capezzale della vittima ci sarà Marcello che arriverà a donare il suo sangue a Matteo.

Il Paradiso 9 anticipazioni spoiler da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre

Matteo sarà vittima di un incidente stradale causato da Odile e dovrà subire un intervento non facile. Egli avrà bisogno di una trasfusione di sangue e Marcello, starà accanto al capezzale del fratello e gli salverà la vita.

LEGGI: Stasera in tv, la programmazione di lunedì 25 novembre

Elvira svelerà a sua nonna di attendere un figlio, nel frattempo, Enrico e Marta affronteranno il passato del magazziniere.

Matteo rischia la vita per salvare Michelino



Le trame de Il paradiso delle signore dal 2 al 6 dicembre, mostrano che Matteo verrà investito da Odile. Egli stava cercando di salvare Michelino che, incautamente giocava per strada. Il temerario giovane si ritroverà in ospedale.

Mentre Matteo dovrà subire un intervento e in seguito una trasfusione, Elvira rivelerà alla nonna di essere in dolce attesa, le chiederà inoltre come affrontare i suoi genitori. Odile farà visita a Matteo in ospedale, Silvana correrà da Concetta per metterla al corrente sulle condizioni di salute del figlio.

Enrico e Marta si sentono attratti, il magazziniere però sa di non poter andare oltre

Elvira scoprirà che suo padre è a conoscenza della gravidanza e spererà nel perdono. Concetta proverà invece a convincere Marcello a perdonare Matteo. Quest’ultimo sarà vorrebbe lasciare presto la città, ma all’improvviso le sue condizioni di salute si aggraveranno.

I medici avvertiranno Silvana dell’intervento a Matteo alla milza. Una trasfusione sarà indispensabile e Marcello donerà il suo sangue al fratello, Silvana pregherà per la salvezza del figlio. Gertrude organizzerà una cena al Circolo per Salvo, Elvira e i coniugi Gallo.

Riuscirà a riappacificare la famiglia? Qualcosa andrà storto!