Il Paradiso 9 anticipazioni al 15/11, Portelli si confida con Marcello

Il Paradiso 9 e le anticipazioni al 15/11, mostrano Portelli tornare da Parigi e confidare a Marcello com’è andato il viaggio nel capoluogo francese. Egli racconterà al fratello il suo incontro con Maria, con ogni dettaglio ancora sconosciuto

Matteo tornerà da Parigi e si confiderà con Marcello su com’è andata con Maria

Matteo presto tornerà da Parigi e dirà che alla fidanzata ha raccontato ogni particolare relativo alla truffa Hofer. Adelaide caccerà Umberto da Villa Guarnieri e avvertirà Odile. Marta farà un’importante scelta relativa alla sua carriera, Jerome rimarrà a Milano dopo l’infortunio accaduto a Clara.

Mirella cercherà di convincere Elvira a una possibile gravidanza, mentre la relazione tra Mario e Roberto potrebbe subentrare una crisi, che accadrà?

Portelli parlerà sarà Marcello e gli dirà cosa è successo tra lui e Maria

I due fratelli si riuniranno? Le anticipazioni non lo rivelano, Matteo però con la confidenza a Marcello, mostrerà una sorta di perdono di Barbieri. Umberto lascerà la casa di famiglia, Adelaide seguirà il cuore e preferirà mandarlo via dalla villa, pur di non perdere Marcello. La contessa racconterà questa novità a Odile, che intanto avrà il sostegno di Umberto.

Guarnieri metterà la ragazza contro sua madre? Grandi novità per Marta, che, dovrà decidere su un’offerta di lavoro come direttrice di un’agenzia pubblicitaria. Per la sua carriera, farà un passo così importante?

Michelino e il risultato dell’audizione per partecipare allo Zecchino d’oro

Mirella non ignorerà i Elvira, che da giorni accusa dei malori. La venere dirà all’amica che potrebbe essere incinta. Inoltre la inviterà a una possibile gravidanza. Mario e Roberto saranno sorpresi in atteggiamenti intimi e qualcuno potrebbe rovinare l’armonia faticosamente conquistata.

Jerome resterà ancora a Milano in seguito a quanto accaduto a Clara. Portelli ha raccontato alla fidanzata di aver aiutato Umberto nella truffa ai danni di Marcello. Come ha reagito Maria? Ella potrebbe avere reagito molto male!

Il ragazzo è stato ricattato da Umberto per ottenere il denaro e fare operare sua madre. Ci sarà una crisi tra i due?