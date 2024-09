Il Papa: “Trump o Harris? Uno caccia i migranti, l’altra uccide i bambini”

Anche a Papa Francesco è stata posta la domanda del momento: “Trump o Harris?”. Ecco la sua risposta.

“Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini“

“Nella moderna politica si dice in genere che non votare è brutto: non è buono – ha ammesso -, si deve votare e si deve scegliere il male minore“.

“Chi è il male minore, quella signora o quel signore? – ha chiesto su Harris e Trump – Ognuno in coscienza pensi e faccia la sua scelta“.

Ed ancora su Trump: “Mandare via i migranti, non dare loro la capacità di lavorare, non dare ai migranti accoglienza è un peccato, è grave”.

Molto duro anche contro Harris: “La scienza dice che a un mese dal concepimento ci sono tutti gli organi dell’essere umano, tutti. Fare un aborto è uccidere un essere umano. Non ti piace la parola? Ma è uccidere”