Il Papa si scusa: “Non volevo offendere”

Usando il termine “frociaggine” papa Francesco “non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi” e “rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi”.

Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni.

“Papa Francesco è al corrente degli articoli usciti di recente circa una conversazione, a porte chiuse, con i vescovi della Cei. Come ha avuto modo di affermare in più occasioni, “Nella Chiesa c’è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c’è spazio per tutti. Così come siamo, tutti”. Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri sottolinea il portavoce.