[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il muro della legalità a Monte Sant’Angelo

La gioia del condividere, l’entusiasmo di collaborare insieme per un obiettivo comune, il desiderio di ridonare bellezza: questo è quello che avevamo sognato, questo è quanto è accaduto.



Senza cancellare nulla, insieme alle istituzioni, al Tavolo Permanente sulla Legalità e al presidente Michele Ciuffreda, all’Assessorato al Welfare con Lea Basta , alla Parr Immacolata Concezione, alle scuole “ Tancredi-Amicarelli” e “Giovanni XXIII”, alla Comunità Educativa La Perla, al Centro Sociale “San Michele”, all’associazione Teniamoci per Mano Onlus – Distretto Gargano e alla preziosa collaborazione e realizzazione di alcune opere di Rox Ciuffreda, ci siamo adoperati per trasformare uno spazio pubblico che era stato deturpato in un prato di fiori in cui perdere lo sguardo, sognare nuovi progetti.

Oggi abbiamo gettato un seme i cui frutti riusciremo a vederli solo con l’impegno costante di tutti.