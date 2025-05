[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il “Movimento Civico CON” esce dalla maggioranza al Comune di Cerignola

Il Movimento civico CON, che sin dall’inizio ha contribuito con convinzione e senso di responsabilità alla costruzione dell’attuale maggioranza politica a sostegno del Sindaco Francesco Bonito, prende atto – con rammarico – del progressivo e sistematico venir meno delle condizioni di fiducia e di rispetto reciproco che avevano ispirato il nostro impegno.

In particolare, appare evidente come, ancora una volta, il sindaco abbia scelto di non tener conto delle indicazioni provenienti dalle liste che lo hanno sostenuto e che hanno contribuito alla sua elezione, preferendo invece assecondare logiche di equilibrio numerico e di convenienza personale dei singoli consiglieri comunali. Un atteggiamento che tradisce il principio di collegialità e confronto, fondamentali per una gestione democratica e condivisa della cosa pubblica.

Il nostro movimento , in occasione della recente sostituzione dell’assessore di riferimento, aveva manifestato ampia disponibilità, lasciando piena libertà di scelta al primo cittadino, con l’unica condizione – di natura politica e identitaria – che la nuova figura designata provenisse dalla lista CON. Tale richiesta, legittima e motivata, è stata del tutto ignorata, confermando una chiara volontà di marginalizzazione e isolamento politico del nostro gruppo.

A ciò si aggiunge la totale assenza di coinvolgimento di CON nelle dinamiche politico-amministrative dell’attuale governo cittadino, un’esclusione che compromette ogni possibilità di contributo costruttivo da parte nostra e che ci costringe, con senso di responsabilità e coerenza, a prendere una decisione chiara.

Alla luce di quanto sopra esposto, il movimento CON comunica formalmente l’uscita dalla maggioranza del Comune di Cerignola.

Conseguentemente, si precisa che i consiglieri comunali Romano Michele e Mansi Francesco non rappresentano in alcun modo CON, ma agiscono a titolo esclusivamente personale. Di tale determinazione sarà data comunicazione ufficiale alla Presidente del Consiglio Comunale.

Ribadiamo con fermezza il nostro impegno nei confronti dei cittadini e la volontà di proseguire la nostra azione politica nel rispetto dei valori fondanti del movimento civico CON: partecipazione, trasparenza e coerenza.

Rosario Spione

Commissario cittadino CON – Cerignola

Pasquale

Responsabile CON agli Enti Locali