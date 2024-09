Il mistero della cartolina di Natale consegnata dopo oltre un secolo dalla spedizione

Galles, una cartolina di Natale è stata consegnata dopo 121 anni. “Mi dispiace tanto, ma spero che ti trovi bene a casa” è il testo che si legge. Grazie alla condivisione sui social, è stata trovata la pronipote della destinataria.

Il mittente della cartolina è un tale Erwart e la destinataria Miss Lydia Davies. E’ una cartolina illustrata, a tema natalizio. Sul davanti è ritratta una renna (o forse un cervo) davanti a un lago e sullo sfondo delle montagne ricoperte di neve. Sul retro il messaggio che recita: “Mi dispiace non poter venire a prendere le cose che ti ho lasciato. Spero che ti stia divertendo a casa. Io ho in tasca 10 scellini, senza contare il biglietto del treno, per cui me la cavo. Ricordami alla Signora Gilbert e a John, con affetto a tutti voi”. Il biglietto fu inviato nel 1903 ma è giunto a destinazione solo il 19 agosto 2024. Lydia, destinataria della cartolina, sarebbe stata la primogenita della famiglia Davies e avrebbe avuto 16 anni all’epoca. Il motivo per cui la cartolina ha impiegato 121 anni per arrivare all’indirizzo corretto, resta un mistero.