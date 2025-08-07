Attualità Manfredonia

“Il mio sogno racchiuso in un quaderno”

Claudio Castriotta7 Agosto 2025
 Manfredonia – UN Viale Miramare color di pace ,fa che il tramonto si avvicina, voglio tenerti sulle gambe come fossi una bambina … E poi il cielo e Mare ,tenerlo nelle palme della mano  , ti saluterò lontano – e poi brilla il sole ,sulla mia mente di fede.

Che giorno magnifico identico al mio canto , spendendo il fiato in un magnifico senso di respiro puro.

E poi ti dissi grazie e il mio sangue lava le onde…e poi ti dissi davvero e il mio cuore diventa leggero e vero, e poi ti dissi che vita con la mia anima che diventa paura.e poi ti dissi ti giuro, il mio sogno racchiuso in un quaderno.

Di Claudio Castriotta 

