“Il mio più grande rammarico per non averti ascoltato (ad Antonio Basta)”

Manfredonia. Era di un mattino , di un gennaio freddo ,di maltempo credo il 23…di un giorno silenzioso in paese , un’ aria di rispetto – quando arrivò la la notizia del signor Basta . Ho ancora davanti agli occhi ora – Antonio, quando entrava nel mio Ufficio. Era un caro amico. Erano tre anni ,che mi chiedeva di andare con lui a pescare. Aveva un amore sconfinato per il mare. Poi diceva spesso: “Eh, ma quando mi vieni a trovare in via delle Cisterne, lì ho una casa adibita a magazzino, ho tante armature da pesca“.”Vieni, così mi scrivi un articolo, e facciamo pure un filmato“.

Antonio, perdonami, non ho fatto in tempo ad ascoltare la tua anima ; ho sbagliato il momento, sarei venuto, ma non ho fatto in tempo , ero sempre impegnato – ma avevo deciso di onorare il tuo invito, ma – ahimè – ho ritardato troppo.

Ricordo che ci piaceva parlare di mare e di pesca,quella circoscritta al nostro territorio. Non mi hai aspettato, perché proprio in una di quelle mattine di alcuni anni fa , una tremenda mareggiata, tu tutto solo, te ne sei andato via con il tuo mare, quello che amavi tanto” – più di ogni altra cosa al mondo , col tuo spirito di cielo , con il tuo bene verso gli altri ,senza chiedere mai niente in cambio – con i tuoi occhi che trasmettevano, buoni pensieri puliti.

di Claudio Castriotta