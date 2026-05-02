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Il meteo della prossima settimana in sintesi

Dal 4 maggio le perturbazioni atlantiche torneranno a dominare la scena mediterranea ma si faranno strada con fatica sul meridione, dove la resistenza dell’anticiclone proverà a più riprese ad impedire la penetrazione delle saccature.

Il tentativo dell’alta pressione andrà parzialmente in porto nel week-end 9-10 maggio dopo alcuni giorni instabili, che interverranno tra il 4 e il 7 maggio. A favorire la sua temporanea performance, un affondo troppo occidentale dell’aria fredda in discesa dal nord Europa.

Lo scrive MeteoLive.

IN SINTESI

Tra il 4 e il 7 instabilità con fasi piovose soprattutto al nord e al centro, anche a sfondo temporalesche, più sporadiche al sud.

Tra l’8 e il 10 ancora variabilità al nord e al centro ma con pochi fenomeni e con prevalenza di schiarite, bello al sud.

Dall’11 maggio ritorno delle piogge al nord e su parte del centro.