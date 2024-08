“Il mercato è fortemente concorrenziale ed il Gino Lisa va tutelato aprendo celermente le vendite dei voli oltre il prossimo ottobre”

Foggia, 19 agosto 2024 – Il mercato dei trasporti è fortemente concorrenziale ed agguerritissimo. È in questo contesto che le infrastrutture si trovano a lavorare e a competere, dovendo calibrare le proprie offerte ad una domanda che, dati alla mano, è fortemente ripresa dopo i mesi bui successivi al Covid. Non ci riferiamo solamente al mercato aereo, in quanto Foggia è soprattutto un importantissimo nodo ferroviario nonché hub di numerose linee automobilistiche nazionali.

Per quanto riguarda il mercato aereo, ci sono compagnie aeree che influenzano decisivamente il mercato e che hanno iniziato già a vendere i voli per la stagione estiva del 2025. Le altre vendono la stagione invernale 2024-2025 ormai da qualche mese.

Purtroppo, all’Aeroporto di Foggia ancora non è possibile acquistare e conoscere quali saranno i voli oltre ottobre.

Questo è un dato di fatto ed il “Gino Lisa” va tutelato. Vanno tutelati (e non persi) l’ottimo lavoro, il trend positivo ed i numeri degli ultimi mesi allo scalo di viale degli Aviatori. Sono stati mesi caldi in cui i passeggeri, dati ufficiali alla mano, hanno risposto con determinazione riempiendo gli aerei in decollo ed in atterraggio allo scalo foggiano: a due mesi dal termine dell’operativo schedulato, come si può non valorizzare questo andamento omettendo ancora una prospettiva nei mesi a seguire? La concorrenza nel settore aereo è agguerrita e l’aeroporto di Foggia, punto nevralgico per i trasporti dell’Area Vasta, non può permettersi di perdere terreno.

Siamo solo noi a rendercene conto? Siamo sicuri di no: come sempre Mondo Gino Lisa confida in una rapidissima svolta e nel saper ascoltare ciò che non è etichettabile come una lamentela fine a sé stessa, ma una dura realtà con cui si è chiamati a fare i conti.

Mondo Gino Lisa sostiene da sempre lo sviluppo e la crescita dell’Aeroporto di Foggia e di tutto il territorio circostante. Questo ci impedisce di esimerci dall’evidenziare tale criticità. È fondamentale garantire una programmazione chiara e trasparente, valorizzando così un’infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio.